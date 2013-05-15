日本金融：日相安倍晋三称，正密切关注日债市场动向

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透东京5月15日 - 日本首相安倍晋三周三表示，政府正密切关注债市动向，以确保市场可以稳定消化日本公债。
安倍晋三称，他预期日本央行会对市场动态做出适当回应，同时与市场人士就金融市场调整和交易保持更密切的联系。
“日本央行质化和量化宽松下大规模购买日本公债，肯定会对债市带来重大影响，”安倍在国会上称。“我预期日本央行会适当回应。”
日本10年期现货公债收益率(殖利率) 周三升4.5个基点，至0.90%，为2012年4月以来最高，此前日圆兑美元在海外市场交易中跌至新低。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。