版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 08:52 BJT

日本金融：日相安倍晋三称，正密切关注日债市场动向

路透东京5月15日 - 日本首相安倍晋三周三表示，政府正密切关注债市动向，以确保市场可以稳定消化日本公债。

安倍晋三称，他预期日本央行会对市场动态做出适当回应，同时与市场人士就金融市场调整和交易保持更密切的联系。

“日本央行质化和量化宽松下大规模购买日本公债，肯定会对债市带来重大影响，”安倍在国会上称。“我预期日本央行会适当回应。”

日本10年期现货公债收益率(殖利率) 周三升4.5个基点，至0.90%，为2012年4月以来最高，此前日圆兑美元在海外市场交易中跌至新低。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐