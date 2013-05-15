版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 08:25 BJT

韩国股市：盘初上涨，受美国股市涨势带动

路透首尔5月15日 - 韩国股市周三开高，受美国股市强劲涨势提振，新韩金融集团 等银行股尾随美国金融股扬升。

然而，外资转为卖超，净卖出182亿韩元股票。

0005GMT，综合股价指数 升0.1%至1,971.49点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐