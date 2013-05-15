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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 08:29 BJT

日本股市：日经指数升破15,000点，受美股劲扬所激励

路透东京5月15日 - 日股日经指数周三升破15,000点，并创下五年半新高，受美股劲升及日圆进一步走贬所激励。

索尼 因淤积大量买单而未交易，此前亿万富翁对冲基金投资人Daniel　Loeb促请索尼将其娱乐业务上市。

日经指数 涨1.8%报15,028.36。大盘在开盘后不久即冲上15,030.26，为2008年1月以来最高水准。东证股价指数 涨1.6%报1,250.60点。(完)
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