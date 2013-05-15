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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 08:38 BJT

东京汇市：美元兑日圆小跌，但仍接近四年半高位

欧元兑美元 升0.1%至1.2935美元，脱离稍早触及的逾五周低点1.2925。

欧元仍呈守势，因欧洲央行有可能将存款利率降至负值，向将资金存放在央行的银行收取费用。

澳元兑美元 扳回部分跌幅，升0.2%至0.9912，周二曾跌至11个月新低0.9877美元。(完)

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