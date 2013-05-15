中国个股:上海家化确认董事长葛文耀遭免母公司职务,不少基金紧急下调估值

路透上海5月15日 - 中国本土化妆品公司--上海家化 周三公告确认其董事长葛文耀已被免去上海家化集团董事长职务，而葛文耀与上海家化集团拥有人--中国平安 旗下平安信托的纷争，令一些重仓上海家化的基金公司紧急下调该股估值，有基金公司看空该股会有两个跌停。

上海家化公告称，葛文耀已不再担任上海家化集团董事长，仍担任本公司董事长，正常履职。目前，正值产品销售旺季，上海家化上下正全力以赴地聚焦业务发展，公司的经营活动一切正常。公司股票自周三起复牌。

上海家化是国内多家基金的重仓股，而葛文耀一直是上海家化的经营层核心，有一些基金经理担忧此次纷争可能导致葛的离职，这将会对上海家化的经营产生较大的影响。

据上海证券报周三报导，嘉实基金和博时基金等公司自周二起对持有的上海家化股票按照两个跌停板即56.69元人民币计算；工银瑞信、中银基金对旗下基金持有上海家化的估值按其停牌前下调20%计算，即55.99元；而易方达旗下基金持有的上海家化以60元计算。华商、银河、泰信、交银施罗德等公募基金公司则将持有的上海家化估值下调10%至62.99元。

上海家化周二因重要事项未公告而临时停牌。上海家化周一收报69.99元，下跌5.3%，成交1,813万股，成交额达12.66亿元，刷新多年以来的日成交纪录。

上海家化集团是上海家化第一大股东，持有26.78%股份。而中国平安 旗下平安信托2011年以51亿元价格收购上海家化集团全部股权。去年底以来，因投资项目存分歧，葛文耀与平安信托的矛盾已公开化，他在微博上多次对平安方面提出批评。

上海家化集团上周六召开临时董事会议，决议免去葛文耀上海家化集团董事长和总经理职务，由平安信托副总经理张礼庆出任家化集团董事长。罢免源于家化集团管理层在经营管理中存在设立“账外账、小金库”、个别高管涉嫌私分小金库资金、侵占公司和退休职工利益等重大违法违纪问题，涉案金额巨大。