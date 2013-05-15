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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 09:30 BJT

中国个股：华侨城控股子公司拟受让集团部分土地开发权，金额66.26亿元

路透北京5月15日 - 中国大型房地产公司--深圳华侨城股份有限公司 公告称，全资控股子公司华侨城地产，拟受让控股股东华侨城集团的部分土地开发权，交易金额为66.26亿元人民币。

华侨城公告并称，华侨城集团拟将华侨城城区内的四块土地及其开发权转让给华侨城房地产，其中规划住宅建筑面积约为52.92万平方米，规划商业及商业配套建筑面积约为17.10万平方米。交易价格溢价近15倍，公司称随深圳房地产市场迅速发展，地价较取得成本大幅上涨。

是次关联交易，华侨城称可以为公司提供优质土地资源，确保公司整体经济效益。

华侨城周二收报5.8元，过去一个月微跌0.68%。(完）

欲了解详情,可点选深圳证交所网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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