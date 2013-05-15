中国个股：华侨城控股子公司拟受让集团部分土地开发权，金额66.26亿元

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透北京5月15日 - 中国大型房地产公司--深圳华侨城股份有限公司 公告称，全资控股子公司华侨城地产，拟受让控股股东华侨城集团的部分土地开发权，交易金额为66.26亿元人民币。
华侨城公告并称，华侨城集团拟将华侨城城区内的四块土地及其开发权转让给华侨城房地产，其中规划住宅建筑面积约为52.92万平方米，规划商业及商业配套建筑面积约为17.10万平方米。交易价格溢价近15倍，公司称随深圳房地产市场迅速发展，地价较取得成本大幅上涨。
是次关联交易，华侨城称可以为公司提供优质土地资源，确保公司整体经济效益。
华侨城周二收报5.8元，过去一个月微跌0.68%。(完）
欲了解详情,可点选深圳证交所网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。