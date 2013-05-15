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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 09:01 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月15日-5月22日

路透5月15日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
        
 日期  时间  国家   规模       发行细节
 5/15        日本              一年期贴现国库券标售
 5/15        德国   50亿欧元   两年期公债
 5/16        英国              2044年到期公债
 5/16        日本              三个月期贴现国库券标
                               售
 5/16        日本              五年期公债标售
 5/16        法国              BTAN中期债券
 5/16        法国              OATi指数关联债券
 5/21  1350  法国              国库券(BTF)标售
 5/21  0840  西班              三个月及九个月期国库
             牙                券
 5/21        日本              40年期公债
 5/22        德国   50亿欧元   10年期公债
 (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚; 审校 白云)
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