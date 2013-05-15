中国金融：全国股转系统年内将扩大试点，方案正在制定中--报载

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透上海5月15日 - 中国中小企业股份转让系统试点范围正在酝酿扩大。上海证券报周三报导称，全国股转系统将在年内扩大试点，扩大路径可能选择先由试点园区扩至全国园区再扩至全国中小企业的“分两步走”思路，或直接扩至全国中小企业的“一步到位”思路。
目前全国股转系统的试点包括北京、天津、上海、武汉等四家国家级高新园区。报导指出，全国股转系统试点扩大，须形成相关扩围方案并上报至国务院批复同意，目前该方案正在着手制定当中。
报导并援引多数主办券商意见提出，在中关村代办系统六年多试点及全国股转系统平稳运营的基础上，不妨考虑将试点直接扩至全国范围内符合条件的中小企业，加大多层次资本市场对中小企业的支持力度，以及对国家经济转方式、调结构的支持力度。
另外，全国股转系统技术开发工作也在抓紧推进。报告称，新的技术系统建设将在今年11月左右完成，经过联通测试和模拟交易后，将于年内正式投入使用。同时，除股份报价、转让、定向融资等功能外，届时全国股转系统还将可以交易债券等新品种。
本月6日召开的国务院常务会议明确列出了今年的改革工作清单，其中包括“出台扩大中小企业股份转让系统试点范围方案”。而年初召开的全国证券期货监管工作会议亦将加快发展多层次资本市场列为年度重点工作之首。(完) (发稿 吴芳; 审校 康熙泽/黄凯)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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