中国金融：全国股转系统年内将扩大试点，方案正在制定中--报载

路透上海5月15日 - 中国中小企业股份转让系统试点范围正在酝酿扩大。上海证券报周三报导称，全国股转系统将在年内扩大试点，扩大路径可能选择先由试点园区扩至全国园区再扩至全国中小企业的“分两步走”思路，或直接扩至全国中小企业的“一步到位”思路。

目前全国股转系统的试点包括北京、天津、上海、武汉等四家国家级高新园区。报导指出，全国股转系统试点扩大，须形成相关扩围方案并上报至国务院批复同意，目前该方案正在着手制定当中。

报导并援引多数主办券商意见提出，在中关村代办系统六年多试点及全国股转系统平稳运营的基础上，不妨考虑将试点直接扩至全国范围内符合条件的中小企业，加大多层次资本市场对中小企业的支持力度，以及对国家经济转方式、调结构的支持力度。

另外，全国股转系统技术开发工作也在抓紧推进。报告称，新的技术系统建设将在今年11月左右完成，经过联通测试和模拟交易后，将于年内正式投入使用。同时，除股份报价、转让、定向融资等功能外，届时全国股转系统还将可以交易债券等新品种。