《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月15日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
*工商时报：
--鸿海昨晚公布今年首季税后盈余163.5亿台币，虽较去年首季出现8%的成长，但首季合并营益率却〞保2〞不成、仅1.72%，合并毛利率5.68%，单季每股税后盈余1.38台币，虽落在法人预估值1-1.6台币的中间，但营利率保2不成，恐对法人圈造成冲击。
--针对国宝人寿出席龙邦股东会且投票案，金管会副主委王俪玲昨日表示，人员处分仍待调查及说明，但〞会用最严厉的方式惩处〞且金管会派驻国宝人寿的人员，将〞无限期进驻〞，同时控管国宝人寿现金流量。
*经济日报：
--证所税官方谈判版出炉，8,500点设算课税门槛取消，散户免征证所税；10亿元以上交易大户改采轻税简政原则，总税负由现行成交金额的2.25%，大降至最高不超过0.1%水准，并采发单课税，免去查税疑虑。
--晶圆龙头台积电 昨日董事会通过核准1,460亿台币的资本预算，将投入扩充先进制程产能，由于这次资本预算的金额，已占今年资本支出的一半以上，显示台积电今年资本支出，很有可能逼近百亿美元上限。
--金管会昨日发布规定，银行不动产〞售后租回〞时，处分利益必须分年认列，且不能计入资本，以避免银行藉新的IFRS(国际会计准则)规定，处分不动产来调节损益，不利银行稳健经营。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。