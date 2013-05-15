《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月15日

*工商时报：

--鸿海昨晚公布今年首季税后盈余163.5亿台币，虽较去年首季出现8%的成长，但首季合并营益率却〞保2〞不成、仅1.72%，合并毛利率5.68%，单季每股税后盈余1.38台币，虽落在法人预估值1-1.6台币的中间，但营利率保2不成，恐对法人圈造成冲击。

--针对国宝人寿出席龙邦股东会且投票案，金管会副主委王俪玲昨日表示，人员处分仍待调查及说明，但〞会用最严厉的方式惩处〞且金管会派驻国宝人寿的人员，将〞无限期进驻〞，同时控管国宝人寿现金流量。

*经济日报：

--证所税官方谈判版出炉，8,500点设算课税门槛取消，散户免征证所税；10亿元以上交易大户改采轻税简政原则，总税负由现行成交金额的2.25%，大降至最高不超过0.1%水准，并采发单课税，免去查税疑虑。

--晶圆龙头台积电 昨日董事会通过核准1,460亿台币的资本预算，将投入扩充先进制程产能，由于这次资本预算的金额，已占今年资本支出的一半以上，显示台积电今年资本支出，很有可能逼近百亿美元上限。

--金管会昨日发布规定，银行不动产〞售后租回〞时，处分利益必须分年认列，且不能计入资本，以避免银行藉新的IFRS(国际会计准则)规定，处分不动产来调节损益，不利银行稳健经营。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。