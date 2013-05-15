欧洲金融：欧盟财长同意小型存款人在银行倒闭时会得到完整保护

路透布鲁塞尔5月15日 - 欧盟成员国财长周二同意，银行倒闭时存款不到10万欧元的存款人将可领回全额存款，且多数人支持金额较高的存款人可享有特权。

“对于金额不到10万欧元的存款人，在银行关闭时可获得完全保护，这点是有普遍共识的，”主持会谈的爱尔兰财长Michael Noonan在记者会上称。

财长们讨论了关闭银行的规则，以及银行经营者及债权人分别需承担的损失程度。

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)称，多数部长均支持，金额在10万欧元以上的存款人应享有特权，承担损失的顺序排在最后，靠后于优先债券持有人。