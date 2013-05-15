欧洲金融：欧盟财长同意小型存款人在银行倒闭时会得到完整保护

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
路透布鲁塞尔5月15日 - 欧盟成员国财长周二同意，银行倒闭时存款不到10万欧元的存款人将可领回全额存款，且多数人支持金额较高的存款人可享有特权。
“对于金额不到10万欧元的存款人，在银行关闭时可获得完全保护，这点是有普遍共识的，”主持会谈的爱尔兰财长Michael Noonan在记者会上称。
财长们讨论了关闭银行的规则，以及银行经营者及债权人分别需承担的损失程度。
欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)称，多数部长均支持，金额在10万欧元以上的存款人应享有特权，承担损失的顺序排在最后，靠后于优先债券持有人。
相关讨论将在6月结束。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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