《新兴市场重要经济事件预告》--5月15日-5月22日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
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5月15日(三)
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在内阁会议上就经济政策讲话。
5月16日(四)
莫斯科--经济合作暨发展组织(OECD)与20国集团(G20)官员举行税务管理论坛(第一天)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
5月17日(五)
莫斯科--经济合作暨发展组织(OECD)与20国集团(G20)官员举行税务管理论坛(最后一天)。
萨拉热窝--第四届国际投资会议在波黑举行。马来西亚前总理马哈蒂尔、斯洛文尼亚前总统Danilo Turk和土耳其副总理Ali Babacan将出席。
5月18日(六)
俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)筹备会议(第一日)。
5月19日(日)
俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)筹备会议(最后一日)。
5月20日(一)
暂无重要经济事件。
5月21日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议，没有议息计划。
约翰内斯堡--南非央行开始为期三日的货币政策会议。
5月22日(三)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 白云)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。