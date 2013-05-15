版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 09:00 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--5月15日-5月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月15日(三)

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在内阁会议上就经济政策讲话。

5月16日(四)

莫斯科--经济合作暨发展组织(OECD)与20国集团(G20)官员举行税务管理论坛(第一天)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

5月17日(五)

莫斯科--经济合作暨发展组织(OECD)与20国集团(G20)官员举行税务管理论坛(最后一天)。

萨拉热窝--第四届国际投资会议在波黑举行。马来西亚前总理马哈蒂尔、斯洛文尼亚前总统Danilo Turk和土耳其副总理Ali Babacan将出席。

5月18日(六)

俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)筹备会议(第一日)。

5月19日(日)

俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)筹备会议(最后一日)。

5月20日(一)

暂无重要经济事件。

5月21日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策会议，没有议息计划。

约翰内斯堡--南非央行开始为期三日的货币政策会议。

5月22日(三)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐