中国证券：上海证交所将采取多项措施提升资产证券化产品流动性

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透上海5月15日 - 上海证券报周三报导称，由国泰君安资产管理公司设立的一款资产证券化产品昨起发行，这是今年3月证监会发布证券公司资产证券业务新规定后首只发行的资产证券化产品。而上海证交所亦表示，将采取多项措施提升资产证券化产品流动性。
国泰君安资产管理设立的隧道股份 BOT项目专项资产管理计划，拟在上海证交所挂牌转让，将成为第一只在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌转让的资产支持证券。上交所将采取为资产支持证券提供实时逐笔结算、允许券商做市、推出协议回购功能等多项措施，提升此类产品在二级市场的流动性。
该专项计划的基础资产为隧道股份全资子公司大连路隧道公司2001年签订、合法拥有的未来四年大连路隧道专营权收入的合同债权，基础资产信用优良，现金流稳定。同时，专项计划采用优先/次级结构和外部担保机制进行信用增级，由原始权益人大连路隧道公司持有次级产品，并由隧道股份的控股股东上海城建集团提供担保。
报导称，包括保险、银行、基金、券商在内的众多机构投资者对该产品表现出了浓厚的兴趣，认购踊跃。多家机构投资者表示，该产品安全性高、交易结构设计完善、收益率合理。
自今年3月证监会发布新规后，券商对资产证券化业务方兴未艾，除了已获批准及正式发行的产品外，目前还有东方证券阿里巴巴一号、海通证券浦发集团BT项目、中金公司的恒信一期租赁资产项目等产品申请获证监会受理，目前正在审批流程中。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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