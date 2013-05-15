路透调查：欧元区经济下半年料恢复成长，但不会强劲复苏

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透伦敦5月14日 - 周二公布的路透调查结果显示，预计衰退中的欧元区经济将在今年下半年恢复成长，但分析师认为至少要等到2015年才有可能强劲复苏。
欧元区自2011年底以来便陷于衰退，周三公布的数据料将显示1-3月经济下滑0.1%。
然本周针对65位分析师所做的调查结果显示，经济下滑的情况应该会结束。
欧元区经济本季料将表现迟滞，但之后的几季可望有0.2%的成长幅度。
但撙节举措和失业率攀升仍对欧洲造成打击，鲜有人预期在2015年前会有可能大幅成长，尤其是欧元区内各成员国之间差异甚大。
英国国家经济社会研究院(NIESR)资深研究人员Tatiana Fic表示，“欧元区前景黯淡。”
“欧元区各成员国的成长情况不同。希腊、意大利、葡萄牙及西班牙在2013年料将进一步萎缩；但奥地利、比利时、爱尔兰和德国预计会有小幅成长。”
撙节举措和信贷条件收紧仍将构成拖累。
外界持续揣测欧洲央行本月把主要利率降至纪录低位0.5%之后，还能拿出什么办法来刺激经济成长。
一些决策者已公开谈到要把存款利率降为负值，这意谓着要向把资金存放在欧洲央行的银行收取费用，理论上这可以鼓励银行放款。
然过去一周的调查显示，大多数的分析师和交易员都认为此举的可能性不高。
无论欧洲央行决定采取何种行动，通胀率将没有偏高的问题。调查显示，至少在2015年前通胀率应该可以稳居欧洲央行接近2%的目标之下。
40位受访分析师中只有五位认为明年年底前某个季度的通胀率会超过2%。(完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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