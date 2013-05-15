中国热股：中房股份复牌涨停，汇金背景嘉益投资将成第一大股东

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透北京5月15日 - 中国中房置业股份有限公司 周三股票复牌后即告涨停。此前公司称，具中央汇金公司背景的嘉益投资将成为公司新的控股股东。
中房股份公告称，现控股股东中国房地产开发集团公司，将目前持有的全部1.1亿股国有股权， 以人民币3.935元人民币/股的价格转让给嘉益(天津)投资管理有限公司,受让总金额为4.32亿元人民币。
本次股权转让完成后，中房集团将不再持有中房股份股权，嘉益投资将成为公司第一大股东。但股权转让事宜尚需取得国务院国资委的批准才能最终生效。
而嘉益投资的控股股东百傲(天津)投资合伙企业的管理人和实际控制人为中投财富资本管理(天津)有限公司。中国建银投资又持有中投财富资本80%的股权，为其实际控制人，而中国建银投资正是中央汇金投资有限责任的全资子公司。
中房股份自1月7日起停牌。周三开盘，中房即告涨停,报5.43元。(完）
欲了解详情,可点选上海证交所网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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