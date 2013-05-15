中国热股：中房股份复牌涨停，汇金背景嘉益投资将成第一大股东

中房股份公告称，现控股股东中国房地产开发集团公司，将目前持有的全部1.1亿股国有股权， 以人民币3.935元人民币/股的价格转让给嘉益(天津)投资管理有限公司,受让总金额为4.32亿元人民币。

而嘉益投资的控股股东百傲(天津)投资合伙企业的管理人和实际控制人为中投财富资本管理(天津)有限公司。中国建银投资又持有中投财富资本80%的股权，为其实际控制人，而中国建银投资正是中央汇金投资有限责任的全资子公司。