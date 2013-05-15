港报社评：公务员延长退休年龄须符三原则--明报5月15日

公务员事务局探讨延长公务员退休年龄，此事除了与公务员退休临近高峰期有关，也是港人寿命延长、社会老化的反映。政府必须慎重处理，避免加重纳税人负担或在公务员间制造不必要矛盾。

本港年长工作人口持续增加。据统计处资料，本港60岁以上劳动人口，由2003年第三季逾10万人，增至去年同期逾22万人。现在公务员年届55岁至60岁退休；私人机构方面，据人力资源管理学会调查发现，64%公司设退休年龄平均为61岁。人口政策督导委员会有必要从宏观角度检视此事，给延长退休年龄提供指引。

2011/12年度，40至49岁及50至59岁年龄组别的公务员，约占总实际员额的三分之二。2007年4月逐步恢复招聘之后，20至29岁新入职公务员占大多数，公务员队伍老化现象会逐渐纾缓。只要政府持续招聘，公务员队伍老化只是暂时现象，若单纯以应对老化问题来延长公务员退休年龄，不反映实际情况。

公务员在职场属于较安稳的一群，政府探讨延长公务员退休年龄，须符合三点原则：（1）要从社会整体利益尤其是纳税人的利益考虑。

（2）绝对不能人人有份地让公务员全体延迟退休，需视政府工作需要等因素，纪律部队则需要通过体格和体力要求。

（3）必须有工作表现，同时要顾及后来者的晋升机会。以合约方式聘用延迟退休公务员值得考虑。

随着时势不同和需要，有必要探讨延长公务员退休年龄，但是政府要认知公营机构、资助机构也会跟随政府政策，若珍贵的资源都向公务员倾斜，将不利于社会的和谐平稳发展，政府对此必须慎重处理。(A04)