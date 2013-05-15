《香港报摘》--其他报纸重要消息5月15日

* 明报：

--据悉，有望本月正式运作的前海股权交易中心，正筹备通过在香港发行债权类人民币产品为前海企业提供融资，由于抵押品主要为高风险的中小企业资产，故产品回报率有望超逾10厘。

--金融管理局今天会举行简报会，向证券行和配售银行讲解第3批政府债券(iBond)的发售详情。财库局发言人表示，如有关议案能在下周通过，仍有望在6月发售iBond。

--大型银行近日纷传出减按息吸客，但招商银行 旗下的永隆银行称无意与同行直接竞争。为平衡资金成本，该行今天起将按息调升0.25厘至P减2.85厘(实际按息为2.4厘)。

* 星岛日报：

--廉政公署决定对前廉政专员汤显明展开刑事调查，成为本港开埠以来首位被刑事调查的前廉政专员。据了解，调查小组共有5至6人，组长由廉署执行处内部调查及监察组(L组)首席调查主任梁醒光担任。

--世界自然基金会香港分会(WWF)宣布，以担心未能达至原来保育湿地的目的为由，宣布退出参与长实 筹备多年的米埔湿地丰乐围大型综合项目。长实表示惋惜及遗憾，但尊重基金会的决定。

--近日渣打 及南洋商业银行均推出短期港元存款优惠，渣打推出不同阶段的存款优惠，平均4个月存款息最高达0.7厘。

* 苹果日报：

--消息透露，金融发展局旗下、由已退休中资老总秦晓任召集人的内地机遇小组正就人币离岸中心发展，汇集初步专题研究报告，当中建议放宽2万元人民币兑换上限。

--佐丹奴 公布今年首季同店销售按年倒退2%，中国地区表现仍然较差。分析指，内地其他服装零售商仍在减价清货，对佐丹奴构成压力。

* 东方日报：

--内险商4月份保费收入按月均录得跌幅，其中平安保险 按月跌23.61%至189.39亿元人民币；新华保险 及中国太平 4月份保费收入均按月跌超过3成。

--中石油 曾于去年11月提出收购的澳洲煤层气公司WestSide宣布中石油已退出收购，而中石油的理由是澳洲的整体情况已大幅改变。

* 文汇报：

--SOHO中国 公司主席潘石屹表示，正就与复星国际 上海外滩地皮交易的诉讼判决上诉，并表示对上诉有信心。

* 大公报：

--政府推出的沙田及屯门两幅住宅土地，将安排6月14日招标，7月26日截标，其中沙田九肚B6土地的地积比2.1倍，较周边已批出的土地倍升，以达至增加供应的目标。

--继前年申请兴建海滨长廊被拒后，南湾发展商新地 、嘉里建设 及百利保 再向城规会提出，拟把南湾前方的沿海地段由工业改划为游艇中心混合发展。(完)