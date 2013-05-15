《中国报摘》--其他报纸重要消息5月15日

**上海证券报**

--全国中小企业股份转让系统试点范围酝酿扩大。记者获悉，扩大试点可能有两套方案备选，一是先由目前的北京、天津、上海、武汉等四家国家级高新园区扩至全国的国家级高新园区，而后再扩至全国符合条件的中小企业；二是由四家试点园区直接推广至全国符合条件的中小企业。

--上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的“隧道股份BOT项目专项资产管理计划”正式发行，为3月份证监会发布《证券公司资产证券化业务管理规定》新规后首只成功发行的资产证券化产品；该计划拟在上海证券交易所挂牌转让。上交所还将采取为资产支持证券提供实时逐笔结算、允许券商做市、推出协议回购功能等多项措施，提升其二级市场流动性。

--高盛集团宣布，将对阿里巴巴集团的估价大幅调升一倍，从早先的350亿美元升至700亿美元。该价格超过了FACEBOOK 目前的市场估值。

**第一财经日报**

--接近福建省汽车工业集团高层的消息人士透露，东风汽车拟收购福汽集团超过40%股权，暂不涉及福汽集团下属东南汽车、福建戴姆勒等子公司业务整合，双方将于5月16日上午签署合作框架协议。

--知情人士称，上海市国资委已介入调解平安信托和上海家化 董事长葛文耀之间不断升级的矛盾。

**21世纪经济报 道**

--北京“限价序列管理”细则现雏形，拟在土地出让前就确定其入市价格，通过土地出让、税收政策优惠等措施，保证其处于中低价位。(完)