《中国报摘》--其他报纸重要消息5月15日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
**上海证券报**
--全国中小企业股份转让系统试点范围酝酿扩大。记者获悉，扩大试点可能有两套方案备选，一是先由目前的北京、天津、上海、武汉等四家国家级高新园区扩至全国的国家级高新园区，而后再扩至全国符合条件的中小企业；二是由四家试点园区直接推广至全国符合条件的中小企业。
--上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的“隧道股份BOT项目专项资产管理计划”正式发行，为3月份证监会发布《证券公司资产证券化业务管理规定》新规后首只成功发行的资产证券化产品；该计划拟在上海证券交易所挂牌转让。上交所还将采取为资产支持证券提供实时逐笔结算、允许券商做市、推出协议回购功能等多项措施，提升其二级市场流动性。
--高盛集团宣布，将对阿里巴巴集团的估价大幅调升一倍，从早先的350亿美元升至700亿美元。该价格超过了FACEBOOK 目前的市场估值。
**第一财经日报**
--接近福建省汽车工业集团高层的消息人士透露，东风汽车拟收购福汽集团超过40%股权，暂不涉及福汽集团下属东南汽车、福建戴姆勒等子公司业务整合，双方将于5月16日上午签署合作框架协议。
--知情人士称，上海市国资委已介入调解平安信托和上海家化 董事长葛文耀之间不断升级的矛盾。
**21世纪经济报 道**
--北京“限价序列管理”细则现雏形，拟在土地出让前就确定其入市价格，通过土地出让、税收政策优惠等措施，保证其处于中低价位。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。