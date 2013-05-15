港报社评：精神问题早求医，免伤人累己--星岛日报5月15日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
中年男子涉嫌持鎅刀在一个半小时内连伤4位途人，和年半前的将军澳街上连环伤人案一样，被捕前都没有精神病记录。促请当局改变精神有问题者不愿求医或不懂求医的情况，以免对大众安全构成隐形威胁。 近年精神病人乱伤无辜的案件，最瞩目的一宗发生在2010年5月，葵盛东邨住客持求生刀在邨内大开杀戒，造成2死3伤。他在犯事前，已经有往公立医院接受精神科诊疗的记录。 由于案件轰动全城，各界都提高了警惕，至今再没有发生有精神病历者，在街上连环伤人的事故。可是，这年半来，却有不止一名没有精神病记录者在街上连环伤人。上述提及的两起案件，犯事者在被捕前都没有看过精神病医生。 事发后，将军澳凶徒才被诊断患有妄想症。至于在观塘被捕的男子，警方初步观察他同样患有精神病。如果他们及早求医，或可避免发生这些伤人累己的案件。现时仍有一些觉得自己可能有精神或情绪问题的人士，不懂得或者不愿意去求医，担心被送进精神病院，讳疾忌医。 至于他们的家人就算希望病者有医生照顾，但是不懂得如何向病者开口，如果病者向来脾气暴躁，家人更加害怕挑动其敏感神经。病向浅中医，及早求医，反而容易控制病情。关键在于病者和家人会否走出第一步去求诊，以及社会有没有机制去鼓励和支援他们走出这关键一步。 当局除了加强心理健康和精神病的宣传教育，还要检讨社区支援网络和服务，避免将军澳和观塘街头连环伤人的事件重演。(A06)
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路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。