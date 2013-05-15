港报社评：精神问题早求医，免伤人累己--星岛日报5月15日

中年男子涉嫌持鎅刀在一个半小时内连伤4位途人，和年半前的将军澳街上连环伤人案一样，被捕前都没有精神病记录。促请当局改变精神有问题者不愿求医或不懂求医的情况，以免对大众安全构成隐形威胁。 近年精神病人乱伤无辜的案件，最瞩目的一宗发生在2010年5月，葵盛东邨住客持求生刀在邨内大开杀戒，造成2死3伤。他在犯事前，已经有往公立医院接受精神科诊疗的记录。 由于案件轰动全城，各界都提高了警惕，至今再没有发生有精神病历者，在街上连环伤人的事故。可是，这年半来，却有不止一名没有精神病记录者在街上连环伤人。上述提及的两起案件，犯事者在被捕前都没有看过精神病医生。 事发后，将军澳凶徒才被诊断患有妄想症。至于在观塘被捕的男子，警方初步观察他同样患有精神病。如果他们及早求医，或可避免发生这些伤人累己的案件。现时仍有一些觉得自己可能有精神或情绪问题的人士，不懂得或者不愿意去求医，担心被送进精神病院，讳疾忌医。 至于他们的家人就算希望病者有医生照顾，但是不懂得如何向病者开口，如果病者向来脾气暴躁，家人更加害怕挑动其敏感神经。病向浅中医，及早求医，反而容易控制病情。关键在于病者和家人会否走出第一步去求诊，以及社会有没有机制去鼓励和支援他们走出这关键一步。 当局除了加强心理健康和精神病的宣传教育，还要检讨社区支援网络和服务，避免将军澳和观塘街头连环伤人的事件重演。(A06)