港报社评：就业市场旺盛可喜，错配堪忧--信报5月15日

受惠自由行经济，香港失业率自2010年后都处于约3%水平，但青年失业率高达12%，远比新加坡和南韩等地严重。这种矛盾现在暂时被掩盖，但必须及早正视。

年青人失业是全球现象，但香港一方面整体失业率偏低，但青年人却找不到工作。据统计，香港青年失业率11.6%，对比整体失业率，比率为1:2.7，仅次于台湾的1:2.8。

其他地区的青年失业率均远低于香港，香港的青年失业问题不能归咎全球趋势。IT、建筑、航运等行业，都缺乏年青人入行。除了技术工人，就业顾问eFinancialCareers的调查显示，香港高达74%的金融专才今年拟跳槽，可见金融专才之“奇货可居”。

对于青年失业，论者多归咎“草莓族”现象，青年人短期不工作，也不会立刻捱饿，缺乏就业迫切感。但香港问题比起亚洲区内格外严重，必须从经济和社会结构去找寻原因。

香港一方面发展知识型经济，但入大学比率只得18%。IT和金融等需要高学历员工的行业，人才供应不足；同时，未能升读大学的青年，对前途感到茫然，容易半放弃就业。港府于是近年大力发展副学士课程，但毕业后竞争力有限，所以仅视为升读大学的跳板。

相反，航运、建筑等行业频呼青黄不接，年青人甚抗拒这些“劳工”行业。所以，一方面大批青年没有一技之长，又不知道想做什么；另方面很多行业严重缺人。

解决方法之一就是资讯。让青年人掌握各行业的前景而愿意入行。政府和业界要加强推广，协助青年人同时自助。现时侍应之类工作不难找，但年青人应有更多选择。为香港长远发展着想，有必要及早解决。(A02)