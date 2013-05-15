港报社评：就业市场旺盛可喜，错配堪忧--信报5月15日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
受惠自由行经济，香港失业率自2010年后都处于约3%水平，但青年失业率高达12%，远比新加坡和南韩等地严重。这种矛盾现在暂时被掩盖，但必须及早正视。
年青人失业是全球现象，但香港一方面整体失业率偏低，但青年人却找不到工作。据统计，香港青年失业率11.6%，对比整体失业率，比率为1:2.7，仅次于台湾的1:2.8。
其他地区的青年失业率均远低于香港，香港的青年失业问题不能归咎全球趋势。IT、建筑、航运等行业，都缺乏年青人入行。除了技术工人，就业顾问eFinancialCareers的调查显示，香港高达74%的金融专才今年拟跳槽，可见金融专才之“奇货可居”。
对于青年失业，论者多归咎“草莓族”现象，青年人短期不工作，也不会立刻捱饿，缺乏就业迫切感。但香港问题比起亚洲区内格外严重，必须从经济和社会结构去找寻原因。
香港一方面发展知识型经济，但入大学比率只得18%。IT和金融等需要高学历员工的行业，人才供应不足；同时，未能升读大学的青年，对前途感到茫然，容易半放弃就业。港府于是近年大力发展副学士课程，但毕业后竞争力有限，所以仅视为升读大学的跳板。
相反，航运、建筑等行业频呼青黄不接，年青人甚抗拒这些“劳工”行业。所以，一方面大批青年没有一技之长，又不知道想做什么；另方面很多行业严重缺人。
解决方法之一就是资讯。让青年人掌握各行业的前景而愿意入行。政府和业界要加强推广，协助青年人同时自助。现时侍应之类工作不难找，但年青人应有更多选择。为香港长远发展着想，有必要及早解决。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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