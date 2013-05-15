港报社评：台湾不可退让，大陆强力支持--文汇报5月15日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
针对菲律宾公务船射杀台湾渔民事件的72小时最后通牒届满，菲律宾驻台代表白熙礼昨日确定答应台方提出的道歉、惩凶、渔业谈判3项要求，唯独赔偿损失部分则没有正式答应。台湾方面明确表示对菲方答覆“不满意”。台湾绝不能退让，一定要菲律宾完全满足要求，以确保今后不再发生同类事件。
菲律宾海岸警卫队射杀台湾渔民，企图依靠武力宣示对有关海域拥有管辖权。菲方的野蛮暴行理所当然地受到两岸的强烈谴责。台湾当局向菲律宾提出道歉、赔偿、惩凶等四要求，并派出军舰前往南方海域展开护渔行动。中国外交部和国台办发言人分别发表谈话，要求菲方立即进行调查，给受害渔民一个交代。
菲律宾不得不就台湾的最后通牒作出回应，正式道歉。这比起菲律宾武装船只过去杀害台湾渔民，台湾与菲律宾交涉最后不了了之，菲律宾的嚣张气焰今次明显受到遏制。但是，台湾要警惕菲律宾借口案件还在调查，对惩凶、赔偿等要求虚与委蛇，不了了之。
菲律宾武装船只劫持台湾渔船，洗劫财物，讹诈赎金，已几成某种惯性。两岸应继续互相声援与合作。台湾多个城市及民间团体都向菲律宾政府表达抗议，并且向台湾当局领导人马英九提出3项具体建议，除扩大护渔、举行演习，也要求其“研究两岸共同对菲交涉的可能性”。
菲律宾公务船射杀台湾渔民，为两岸搁置政治分歧、共同保护中国大陆和台湾渔民的合法权益、扬我民族神威提供了历史性契机。双方应在南海、东海事务中加强默契协同，维护两岸人民的共同福祉。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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