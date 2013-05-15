中国农业：2013/14年度大豆进口料增11.9%至6,600万吨--CNGOIC

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透北京5月15日 - 中国国家粮油信息中心（CNGOIC）周三称，中国2013/14年度大豆进口预计达到创纪录的6,600万吨，较截至今年9月的本销售年度增长11.9%。
国家粮油信息中心报告称，2013/14年度大豆进口预计创纪录主因需求持续增加，且补充国内库存，价格偏低亦刺激进口。
报告并预计2013/14年度中国大豆新增供给量预计为7,830万吨，其中国产大豆1,230万吨，进口大豆为6,600万吨。
粮油信息中心并预计2012/13年度中国进口大豆5,900万吨，较上年度略减23万吨，主要因2012年全球大豆大幅减产，新季南美大豆上市期因运力不足而延误。(完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。