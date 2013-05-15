路透调查：美国上周原油库存料略为升高，汽油库存料续减

路透5月14日 - 路透周二公布调查显示，上周美国商业原油库存料略为升高，而汽油库存则料下滑。美国原油库存前两周均触及纪录高点。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，就12位分析师所做的调查平均预估显示，5月10日止当周美国原油库存料增加30万桶。

EIA的数据显示，美国原油库存在前一周跳升至纪录新高，因国内产量持续攀升。

根据EIA的数据，美国商业原油库存在5月3日止当周触及3.955亿桶，为1982年开始统计以来的最高水准。

芝加哥Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称，原油库存料呈现下滑，因炼厂需求强劲且进口减少。他预估上周原油库存会下滑150万桶。

5月10日止当周炼厂产能利用率料较前一周水准87.0%升0.5个百分点。

EIA将在周三1430GMT公布库存数据。参看周二公布的API库存数据，请点选

上周包含取暖油和柴油的馏分油库存料增加70万桶。前一周库存为增加180万桶，东岸库存增加了210万桶。

分析师平均预期，上周汽油库存料下滑80万桶。在5月3日止当周，美国汽油库存减少逾90万桶，但仍较上年同期水准高出近800万桶。(完)

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