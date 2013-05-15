港报社评：遏楼市态度暧昧，中央易种祸--经济日报5月15日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
内地楼市形势诡异，中央对地方就新国五条施行不力、高楼价接连再升等均不言不语，变相鼓励央企近期投入抢地王。若中央态度续暧昧，各方势乘机齐谷楼市，楼泡危机恐将急飈。 中央新班子全面掌权后，内地楼市出现两个惹人猜疑现象。一是内地楼价已连升十个月，但新班子未对楼市表态。二是各地方出台的新国五条细则，除北京外未见其他城市有力执行，但中央新班子却未发一言。 新班子已引起各方重投楼市“派对”的冲动，再度纷现新地王。此凸显理应受中央直接管控的央企，亦有无视楼控的苗头。 当然，外界亦有猜测中央对楼市暧昧，或有三个投鼠忌器的忧心。
其一，中央用楼市为经济保暖。惟内地经济实毋须冒楼泡坐大风险来撑经济，故另外两个因素较有可能。 其二，国际社会近期热炒内地地方债务危机，地方债估计已逾15万亿人民币，而去年土地收入占地方财政收入达6成，是地方支撑债务的关键财源，故中央或担心收紧楼控会引爆地方债务危机。 其三，忧心冲击金融体系。规模估计达10万亿至30万亿元人民币的内地影子银行，资金投向亦集中于房地产借贷相关范畴，若楼市因调控而急冻，或会引爆影子银行炸弹。 中央对楼市三缄其口，但保持沉默非上策。因新国五条是中央明确政策并已出台实施细则，若实际上续恍如不存在，那政策严肃性何在？若各利益集团因此深信可放心热买地王、热炒楼市，可伤筋挫骨的楼市泡沫危机势必急涨。中央对楼市政策必须明确表态，继续暧昧恐将因小失大，种下更大、更难治理的危机。(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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