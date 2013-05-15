港报财经评论：日股狂牛继续跑--信报5月15日

日股狂牛继续跑/习广思

半杯水是半空，也是半满，同一份研究报告，有传媒看到的是恒指目标50,000点，有传媒看到的是恒指目标下调5.5%，由预测25,600点下调至24,200点。一些人看到的是股市狂牛，另一些人却对市场开始感到悲观。大摩这份新兴市场股票报告结论是，今年底恒指24,200点是基本目标，恒指32,000点是最乐观情况，2015年恒指50,000点是最理想。如此种种推测，其实都没意义。最佳分析员转行当基金经理后，坦言当年日计夜计的指数合理值根本没有用处，模型计出的合理值，第一个假设是市场理性，但市场根本不是理性的。在当今这个热钱充斥、长期低息、资产扭曲的金融世界，到处都是凶猛野兽，绝对是个非理性之地。无论恒指将到达基本目标，抑或出现最乐观情况，对投资者来说都是没有意义的，分析员岂有唱淡而不唱好，投资者不如跳出指数升跌，认真地发掘市场潜力股。两年后的那只狂牛会否出现？大家不要太在意，今年底的事情尚且看不清，何况是两年后的事。

恒指昨天开市后曾冲上23,000点，但A股回落，拖累恒指倒跌，收报22,930点，下跌59点。全日成交额541亿港元。港股成交不振，在反弹的日子里，各个板块轮流支撑大市攀升。来到调整日子，仍可见股市强弱，昨日蓝筹股当中，汇控 、联通 逆市企稳，并见最弱蓝筹思捷 、利丰 回升。强势股调整应该买，瑞声 做了示范。苹果股价在上月中跌至400美元，一度拖累瑞声股价大幅调整3日，甚至惹起高位派货的揣测，但昨日瑞声股价再创新高。无论苹果与三星的竞争谁胜谁负，对设备供应商的前景依然有利。瑞声锐意提升南韩客户的订单，可见管理层早看到行业的变动。瑞信报告指出，瑞声管理层介绍两款高清接收器，平均售价较一般产品高出两至四倍，高端智能手机元件在2015年将成为主要业务。

智能手机潮流持续，不同公司有不同定位，瑞声将受惠产品升级潮，但像中国无线 的中低端生产商，则只能受惠市场不断扩大。市场遗弃的公司，低处未算低，市场追捧的公司，高处未算高。资金动力、疯狂情绪可以把股价推高。在煤价高企的日子，投资者几乎对中资电力股不屑一顾，但去年煤价急挫，电费上调，电力股盈利回升，股价升势至此未完。提供智能配电系统及方案的博耳电力 ，股价持续急升至超买。(B02)

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淡友主宰欧罗表现/苏子

前天欧罗兑美元反弹的高位一直受制于200天SMA阻力及1.30心理关口，最后在日线图上呈现陀螺的待变形态；由于此形态在近期下跌浪的底部附近出现，反映由看淡的投资者主导的力量正在减弱，有利汇价稍后止跌回升，故昨天东京入市后，不少相信有望见底回升的投资者已见试图把汇价推高至上日屡攻不破的重要阻力位以上。不过，汇价在破位后却只能触发一些止蚀买盘入市而已，高位仅见1.3029便乏力再升，未能有更多买盘令汇价进一步挑战上周五的1.3050高位阻力，表现令不少看好者大感失望之余，同时亦反映看淡的投资者的力量仍然可以主宰市场，故昨天欧洲入市后，看淡的投资者已可再次把欧罗兑美元推低至1.2944低位，使昨天亚洲市的破位成为假突破。

理论上，欧罗兑美元经过昨天亚洲市的假突破后，将有利昨晚进一步跌破上周五的1.2932低位并在之下收市，今天则可展开新一轮下跌浪。但若然昨晚欧罗兑美元始终未能趁势成功破关而下，并且继续在上日的收市价附近收市，将反映欧罗兑美元正处于激烈的好淡争持市况里运行。稍后一旦再次重返前日一直屡攻不破的重要阻力以上，相信届时已不大可能会再次出现假突破，预料后市可望正式止跌回升，并再挑战100天SMA阻力及1.32阻力关口。上周欧罗兑日圆突破上月11日的131.11高位，成功再创今年新高，但破位后却仅多升百余点子，至132.39高位便乏力再升。留意此高位与20周保历加通道的132.80顶部阻力相距不远，而汇价在创今年新高的同时，日线及周线RSI指标均呈现顶背驰的不利讯号，故相信欧罗兑日圆应不易成功突破上述的通道顶部阻力。

慎防圆汇见100若欧罗兑美元稍后可以正式止跌回升，与此同时欧罗兑日圆却在上述通道顶部阻力附近受阻回落，小心届时日圆汇价将在目前市场一片看淡声中见底回升，美元兑日圆或因此返回100心理关口以下波动。(B08)