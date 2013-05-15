路透调查：日本物价涨幅若不如预期，央行最快10月再度放宽政策

* 日本央行料增大风险资产购买规模，日本公债将进一步下跌

* 分析师上调2013/14财年GDP成长预估至2.4%

* 日圆贬值和股价上涨将促进经济成长

路透东京5月14日 - 根据路透调查，如果日本通胀幅度不如预期，央行最快可能在10月就会放宽货币政策，此外分析师还上修了经济成长预估。

对日本央行政策选项问题作答的18位分析师均表示，日本央行可能扩大买进上市交易基金(ETF)和不动产信托基金等风险资金。

4月调查时的主流看法亦是如此。

本次于5月8-13日期间针对24位分析师进行调查的结果显示，日本经济在2014年3月止财年料成长2.4%，因日圆进一步走贬拉抬出口商的获利，股市大涨则支撑消费者支出。

这高于上个月调查所预测的成长2.2%，且为2012年3月调查以来的最高成长预估值。

分析师仍怀疑日本央行能否在两年内实现其通胀目标。他们认为央行在本年度有可能会进一步宽松政策。

“日本央行很难达成其通胀目标。但央行明确承诺要做到，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。

“如果日本央行在10月公布半年度经济和物价展望报告时进一步放宽政策，或者不得不下修通胀目标，我都不会感到意外。”

19位分析师中有13位表示，如果核心物价指数没有大幅上升，央行在10月将会采取更多刺激举措。

调查显示，本年度日本核心消费者物价指数将较上年度成长0.3%，高于上次调查所得的成长0.2%。下一年度物价料将增长0.8%，2015年度则成长约0.9%，这其中未考虑调高消费税的影响。