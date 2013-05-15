路透调查：日本物价涨幅若不如预期，央行最快10月再度放宽政策

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
* 日本央行料增大风险资产购买规模，日本公债将进一步下跌
* 分析师上调2013/14财年GDP成长预估至2.4%
* 日圆贬值和股价上涨将促进经济成长
路透东京5月14日 - 根据路透调查，如果日本通胀幅度不如预期，央行最快可能在10月就会放宽货币政策，此外分析师还上修了经济成长预估。
对日本央行政策选项问题作答的18位分析师均表示，日本央行可能扩大买进上市交易基金(ETF)和不动产信托基金等风险资金。
4月调查时的主流看法亦是如此。
本次于5月8-13日期间针对24位分析师进行调查的结果显示，日本经济在2014年3月止财年料成长2.4%，因日圆进一步走贬拉抬出口商的获利，股市大涨则支撑消费者支出。
这高于上个月调查所预测的成长2.2%，且为2012年3月调查以来的最高成长预估值。
分析师仍怀疑日本央行能否在两年内实现其通胀目标。他们认为央行在本年度有可能会进一步宽松政策。
“日本央行很难达成其通胀目标。但央行明确承诺要做到，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。
“如果日本央行在10月公布半年度经济和物价展望报告时进一步放宽政策，或者不得不下修通胀目标，我都不会感到意外。”
19位分析师中有13位表示，如果核心物价指数没有大幅上升，央行在10月将会采取更多刺激举措。
调查显示，本年度日本核心消费者物价指数将较上年度成长0.3%，高于上次调查所得的成长0.2%。下一年度物价料将增长0.8%，2015年度则成长约0.9%，这其中未考虑调高消费税的影响。
这些数据均比日本央行最新物价预估来得低。日本央行预估本年度物价将上涨0.7%，下年度和2015年度料分别增长1.4%和1.9%。(完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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