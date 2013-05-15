港报财经评论：电网铺设稳增，博耳威胜得益--经济日报5月15日

电网铺设稳增，博耳威胜得益/林瑞芬

大市有秩序回调，昨收22,930，跌59点；国指昨收11,032，跌76点；成交额合共只有541亿港元，还是专心拣股为上。李嘉诚近排可谓诸事不顺，码头工人不满外判商工资曾在长江中心门口示威，现在又为证监会叫停酒店出售计划。短期长实系都是少看为妙。瑞信认为，政府持续强势介入是次具争议性事件，相信未来地产商难再有高于正常回报的交易。长实 旗下雍澄轩，最终相信要走正途，分拆于股市上市，给些生意给港交所 做。长实昨收115.6港元，微跌0.69%；和黄 昨收84.7港元，微升0.47%。上落市，乏善足陈，买卖增加把握，还是强调拣股要以业绩国策为纲，当中看好两只相关国家电网设备股份，博耳电力 及威胜集团 。中国内地电网铺设，每年均有稳定增长，国策上，愈多鼓励节能，智能电表或系统市场也具有较好前景。

博耳于中国从事设计及产销综合配电系统及提供节能方案。集团业务分为四类：一是配电系统；二是智能配电系统；三是节能方案；四是元件及零件业务，最配合国策。至于威胜是中国能源计量设备、系统和服务供应商，产品用于电力、水务、燃气、热力等行业领域及大中型工商企业；产品从电能表、智能水表、燃气表、超声波热量表等全系列先进计量表计，到电能量数据采集终端、电能品质量监测与控制装置、水、燃气及热能数据采集终端等各类能源数据采集终端，以及电能量负荷管理系统、电、燃气、热能计量综合管理系统、远端自动化抄表系统等。

博耳电力于2010年上市，观乎2010年度、2011年度及2012年度盈利均有增长，据彭博综合预测2013年度每股盈利料增长23%至0.475元人民币，增速胜于2012年度的17%。节能方案盈利贡献预期逐步增加，由2010年度只贡献集团约0.2%，到2012年度的12%，预计2013年度及以后逐渐增加，有利推动毛利率的上升，因统计数据显示，目前节能方案业务毛利率接近48.5%，高于其他业务。知名机构性投资者The Capital在今年2月、3月及5月均出手增持过该股，最近一次于5月7日申报以每股5.576港元增持244万股，增持量百分比为0.32%，高于2月及3月这两次。(B05)

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中央收水， 国指整固/余少文

4月经济数据差于预期，加上热钱涌入迫使中国加大收紧市场流动性，中港股市连日回调，由于目前是政策真空期，A、H股短期或要整固，国企指数最好在11,000点水平横行来消化升幅，然后才向上冲。A股昨日开市后反覆滑落，午后略为收窄跌幅，上证综合指数守住2,200点。而国企指数亦在11,000点水平争持，全日跌76点或0.7%，收11,032点，成交额112亿港元，只有约四分一主板H股可以逆市上升；至于红筹指数跌穿4,400点，全日跌33点或0.7%，收4,391点，成交额45亿港元。大市下跌导火线，是4月经济数据差于预期以及中国加大收水力度，4月经济虽维持增长，如首四个月固定投资升幅达20.6%，货币供应量中的M2增长16.1%，4月工业增加值升9.3%，CPI升2.4%等，可惜都较市场预期为差，又如4月PPI跌2.6%，跌幅较预期为大。新增贷款和消费品零售额增幅只跟预期相若，即使进出口贸易数据好过预期，可惜贸易数字又被指水份大，令人质疑可靠性，只有4月社会用电量升6.8%至4,165亿千瓦时，令人有惊喜。

收水方面，人民银行昨日进行正回购和发行央票，合计金额790亿元人民币，是自2月透过重启正回购收紧流动性以来，最大的单日收水额，当中520亿元人民币来自正回购。由于近日中国内地银行同业拆息维持在低水平，7天拆息昨日为2.774%，14天拆息2.969%，1个月拆息3.31%，并没有受收水所影响，反映中国内地流动性充裕。由于热钱透过不同途径涌入中国内地，先是首季新增外汇占款高达1.2万亿元人民币，人民银行同期外汇资产也增加9,434亿元人民币，新增外汇资产虽未回到2011年首季超过1万亿元人民币水平，但已见外汇管理局5月初立即加强对银行结汇等资金流向的管理，或反映4月新增贷款和外汇资产会维持在较高水平，热钱暂不会流出中国内地，只是对A股又未能带来支持，有点儿失望。

当然，中国内地盛传央行会扩大人民币波幅1倍，由中间价上下浮动1%，上调至2%，中国似乎想缩小人民币中间价跟即期价的差距。从另一角度来看，一旦中间价跟即期价贴近，人民币国际化又会踏出一步。可惜，人民币升值概念在十年前是一个不错的炒作藉口，但近年升值对中港股市的刺激作用在下降，人民币早前持续升值下，A股和国指反而每况愈下，近期回升也不是炒人民币升值概念。(B06)