《中国公开市场预测》周四缩量发170亿元三个月央票，收益率或继续走稳

* 央行周四将缩量发行170亿元三个月期央票

* 多数交易人士预期发行收益率持稳概率大

* 中性政策基调下监管或暂青睐以静制动

* 未来一二级收益率倒挂可能性趋弱

路透北京5月15日 - 中国央行周四将在公开市场招标发行170亿元人民币三个月期央票，较本周二缩量，预计发行收益率将继续持稳。交易人士认为，未来国内基本面和资金面尚存诸多不确定性，央票重启时日不长，中性政策基调下监管或暂青睐以静制动。

受访者并表示，当前二级市场剩余期限接近三个月的央票成交收益率报价大多落在2.9089%的一级发行收益率附近，若该期限央票品种未来规律化操作，寄望一、二级现明显倒挂的可能将逐渐趋弱。

“我们预计发行收益率不会变，原因就是央行现在其实也比较为难，未来基本面和资金面都有很多不确定性，所以暂时还没有变(发行)利率的必要。”北京一券商分析师称。

大连银行资金运营部研究员陈田亦表示，从之前进行正/逆回购中标利率整体持稳的情况看，央票发行收益率水平的波动频率“应该没有那么快”。

随着越来越多外国央行出台宽松政策，坚挺的人民币正引发热钱滚滚而来。为对冲被动增加的流动性，中国央行上周重启了睽违近一年半的央票，规模在100亿元期限三个月，发行价格99.28元，参考收益率2.9089%。此后央行于本周二放量发行了270亿元央票，收益率则持稳。

上述券商分析师并称，如果未来三个月期央票持续发行的话，可能将引导二级市场走势，“以后二级和一级出现10个bp(基点)倒挂情况的可能性预计很难有了。”

中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在2.8308%，值得一提的是，在上周四(5月9日)央票重启后，该曲线震荡攀升至当前水平。周二发行的三个月期央票1301002 ，今日上市后成交收益率多数落在2.9089%附近，该券最新成交收益率2.9201%。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 520

(周四) 待定 逆回购 (周二) --

(周四) 待定 央票 （周二） 270

（周四） 170 央票到期 -- 正回购到期 1,010 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)

**央行公开市场相关报导