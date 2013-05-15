国际油市：IEA敦促美国迅速就开放原油出口做出决定

路透伦敦5月14日 - 国际能源署(IEA)周二敦促美国迅速做出决定，开放原油出口，否则业界将会想办法避开出口限制。

1979年的出口管理法限制了在国外销售美国原油，仅能销售至加拿大和墨西哥，但页岩能源荣景，在短短几年时间内，就颠覆了北美能源市场。

美国石油生产在经历数十年下滑后，现正大幅增长，因此有部分人士表示，应考量输出海外。

“这须由美国政府决定，我希望他们能很快给出答案，”国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)被问及对原油出口前景的看法时称。