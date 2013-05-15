国际油市：IEA敦促美国迅速就开放原油出口做出决定

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透伦敦5月14日 - 国际能源署(IEA)周二敦促美国迅速做出决定，开放原油出口，否则业界将会想办法避开出口限制。
1979年的出口管理法限制了在国外销售美国原油，仅能销售至加拿大和墨西哥，但页岩能源荣景，在短短几年时间内，就颠覆了北美能源市场。
美国石油生产在经历数十年下滑后，现正大幅增长，因此有部分人士表示，应考量输出海外。
“这须由美国政府决定，我希望他们能很快给出答案，”国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)被问及对原油出口前景的看法时称。
“这议题在台面上。我认为需要迅速处理，因为若不能发出原油出口执照，业界会找到其他方法。”(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。