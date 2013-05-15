台菲关系：台湾即刻冻结菲劳申请，因菲律宾道歉诚意不足

路透台北5月15日 - 台湾总统府周三表示，由于菲律宾政府授权不够、诚意不足、反覆不定，在召开国安高层会议后决定，即刻采取冻结菲劳申请、召回驻菲律宾大使，以及要求菲律宾驻台代表返国处理公务船开枪射击案件等三项制裁措施。

总统府在公布的新闻稿中强调，总统马英九无法接受菲律宾如此轻率敷衍的结果，表示强烈不满。马英九在会中并裁示，如果菲律宾政府在今日下午六时前无法满足台湾的四项要求，政府将再采取第二波、八项跨部会的制裁措施。行政院也将于上午10:00举行国际记者会，由行政院长江宜桦率相关部会对外说明政府立场。

菲律宾驻台代表白熙礼(Antonio I. Basilio)于今日凌晨召开记者会，针对台籍渔民在菲律宾北方海域被菲方执勤枪杀罹难的事件，表达深切哀悼与道歉(deep regret and apology)，但该道歉并非是由菲律宾政府授权，而是以白熙礼本人名义向外交部长道歉。

台湾琉球籍渔船“广大兴28号”是在5月9日上午10:00附近，在台湾与菲律宾的重叠水域，突遭菲律宾籍公务船开枪射击，造成该渔船严重破损失去动力，65岁的台湾籍船员洪石成不幸中枪身亡。

马英九于11日召开国安高层会议，针对菲律宾公务船枪击“广大兴28号”渔船的重大事件，提出四项严正要求，分别是正式道歉、赔偿损失、尽速彻查事实严惩凶手、尽速启动台菲渔业协议谈判。若菲律宾自12日零时起，在72小时内没有正面回应，台湾将采取冻结菲劳申请、召回驻菲律宾大使以及要求菲律宾驻台代表返回菲国协助妥善处理相关案件。