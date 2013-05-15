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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 09:51 BJT

台湾新债：鸿海董事会决议募集120亿台币公司债,偿还短期负债

路透台北5月15日 - 全球最大消费电子产品代工厂--鸿海 周三表示，董事会决议将募集不超过120亿台币无担保公司债，以偿还短期负债。

此前鸿海曾在1月标售公司债，当时五年期以1.33%定价，金额74.5亿台币。七年期则以1.45%定价，金额为36亿台币。总计标售金额为110.5亿台币。

鸿海在中华信评的评等为"twAA+"。(完)

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