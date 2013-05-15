台湾新债：鸿海董事会决议募集120亿台币公司债,偿还短期负债

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透台北5月15日 - 全球最大消费电子产品代工厂--鸿海 周三表示，董事会决议将募集不超过120亿台币无担保公司债，以偿还短期负债。
此前鸿海曾在1月标售公司债，当时五年期以1.33%定价，金额74.5亿台币。七年期则以1.45%定价，金额为36亿台币。总计标售金额为110.5亿台币。
鸿海在中华信评的评等为"twAA+"。(完)
参看鸿海相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。