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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--5月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
        
 5月16日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段         预估值           前值
 0200      新西兰净债务比例预估                           下半年             --          27.8%
 0200           预算收支(亿新西兰元)                                         --       赤字97.8
 0430      日本工业产出(较前月)                        3月修正值             --          +0.2%
              产能利用指数(较前月)                           3月             --          +0.7%
 0645      法国工业投资                                   第一季             --            -1%
 0645      法国非农业就业数据                             第一季             --          -0.2%
 0800      意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                      3月             --        顺差3.8
           意大利全球贸易收支(亿欧元)                                        --      顺差10.86
 0900      欧元区贸易收支(亿欧元)                            3月             --        顺差104
 0900      欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)        4月终值          -0.1%           +1.2
           欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                     +1.2%           +1.2
 1230      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   4月          -0.2%          -0.2%
           美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                            +1.3%          +1.5%
           美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                            +0.2%          +0.1%
           美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期                         +1.8%          +1.9%
           )                                                                     
 1230      美国实质所得(较前月)                              4月          +0.1%          +0.5%
 1230      美国房屋开工年率(万户)                            4月           97.3          103.6
           美国建筑许可年率(万户)                                          94.5           90.7
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)              5月11日当周           33.0           32.3
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                  --         33.675
           美国续请失业金人数(万人)                   5月4日当周          300.0          300.5
 1400      美国费城联邦储备银行制造业指数                    5月          正2.4          正1.3
 1530      美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       4月             --          +0.1%
 2245      新西兰生产者投入物价                           第一季             --          -0.3%
                生产者产出物价                                               --          -0.1%
 2350      日本机械订单(较前月)                              3月          +2.8%          +7.5%
                     (较上年同期)                                         -4.1%         -11.3%
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
        
 5月15日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段          现值        预估值
 0130     澳洲薪资价格指数(较前季)                         第一季         +0.7%         +0.8%
                        (较上年同期)                                      +3.2%         +3.3%
 0300     韩国出口(较上年同期)                          4月修正值         +0.4%            --
             进口(较上年同期)                                             -0.3%            --
             贸易收支(亿美元)                                            顺差24            --
 0500     日本消费者信心指数                                  4月          44.5            --
 0530     法国国内生产总值(GDP)(较前季)                第一季初值         -0.2%         -0.1%
 0600     德国GDP(较前季)(经季节调整)                  第一季初值         +0.1%         +0.3%
          德国GDP(较上年同期)(未经季节调整)                               -1.4%            --
 0645     法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)            4月终值         -0.1%          持平
          法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                        +0.8%         +0.9%
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                         4月         +0.2%            --
          瑞士生产者/进口物价(较上年同期)                                 -0.1%            --
 0800     意大利GDP(较前季)                            第一季初值         -0.5%         -0.3%
          意大利GDP(较上年同期)                                           -2.3%         -2.2%
                                                                                 
 0830     英国请领失业金人数(万人)                            4月      减少0.73       减少0.3
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率             3月          7.8%          7.9%
                                                                                 
 0830     英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同   截至3月的三个         +0.4%         +0.7%
          期)                                                  月                
          英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期)                    +0.8%         +0.8%
 0900     欧元区GDP(较前季)                            第一季初值         -0.2%         -0.1%
          欧元区GDP(较上年同期)                                           -1.0%         -0.9%
                                                                                 
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                               5月           2.2            --
 1100     美国抵押贷款指数                            5月10日当周         876.6            --
          美国再融资指数                                                4,805.8            --
 1230     美国纽约联邦储备银行制造业指数                      5月        负1.43          4.00
 1230     加拿大制造业销售                                    3月         -0.3%         +0.6%
 1230     美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                     4月         -0.7%         -0.6%
          美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                             +0.6%         +0.8%
          美国扣除食品与能源的核心PPI(较前月)                             +0.1%         +0.1%
          美国扣除食品与能源的核心PPI(较上年同期)                         +1.7%         +1.7%
 1300     美国整体资本净流入(亿美元)                          3月        流入21            --
 1315     美国工业生产(较前月)                                4月         -0.5%         -0.2%
          美国产能利用率                                                  77.8%         78.3%
          美国制造业产出                                                  -0.4%         +0.1%
 1400     全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数                5月            44            43
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                 4月         -2.8%            --
                                                                                 
                              (较前月)                                    -0.3%            --
 2350     日本国内生产总值(GDP)(较前季)                    第一季         +0.9%         +0.7%
                                                                                 
                             (环比年率)                                   +3.5%         +2.8%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                           前周         1,864            --
          外资投资日本股票(亿日圆)                                        8,788            --
 
(完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (整理 戴素萍/侯向明; 审校 张明钧)
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