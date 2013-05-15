主要国家经济指标预测--5月16日****

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 新西兰净债务比例预估 下半年 -- 27.8% 0200 预算收支(亿新西兰元) -- 赤字97.8 0430 日本工业产出(较前月) 3月修正值 -- +0.2% 产能利用指数(较前月) 3月 -- +0.7% 0645 法国工业投资 第一季 -- -1% 0645 法国非农业就业数据 第一季 -- -0.2% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差3.8 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.86 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差104 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 4月终值 -0.1% +1.2 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.2% +1.2 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -0.2% -0.2% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.3% +1.5% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期 +1.8% +1.9% ) 1230 美国实质所得(较前月) 4月 +0.1% +0.5% 1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 97.3 103.6 美国建筑许可年率(万户) 94.5 90.7 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月11日当周 33.0 32.3 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.675 美国续请失业金人数(万人) 5月4日当周 300.0 300.5 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正2.4 正1.3 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 4月 -- +0.1% 2245 新西兰生产者投入物价 第一季 -- -0.3% 生产者产出物价 -- -0.1% 2350 日本机械订单(较前月) 3月 +2.8% +7.5% (较上年同期) -4.1% -11.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.7% +0.8% (较上年同期) +3.2% +3.3% 0300 韩国出口(较上年同期) 4月修正值 +0.4% -- 进口(较上年同期) -0.3% -- 贸易收支(亿美元) 顺差24 -- 0500 日本消费者信心指数 4月 44.5 -- 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -0.2% -0.1% 0600 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第一季初值 +0.1% +0.3% 德国GDP(较上年同期)(未经季节调整) -1.4% -- 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 -0.1% 持平 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +0.8% +0.9% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 +0.2% -- 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) -0.1% -- 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 -0.5% -0.3% 意大利GDP(较上年同期) -2.3% -2.2% 0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 减少0.73 减少0.3 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 3月 7.8% 7.9% 0830 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同 截至3月的三个 +0.4% +0.7% 期) 月 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +0.8% +0.8% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 -0.2% -0.1% 欧元区GDP(较上年同期) -1.0% -0.9% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 2.2 -- 1100 美国抵押贷款指数 5月10日当周 876.6 -- 美国再融资指数 4,805.8 -- 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 负1.43 4.00 1230 加拿大制造业销售 3月 -0.3% +0.6% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.7% -0.6% 美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.6% +0.8% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.1% +0.1% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 3月 流入21 -- 1315 美国工业生产(较前月) 4月 -0.5% -0.2% 美国产能利用率 77.8% 78.3% 美国制造业产出 -0.4% +0.1% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 44 43 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -2.8% -- (较前月) -0.3% -- 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.9% +0.7% (环比年率) +3.5% +2.8% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 1,864 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 8,788 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍/侯向明; 审校 张明钧)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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