主要国家经济指标预测--5月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 新西兰净债务比例预估 下半年 -- 27.8% 0200 预算收支(亿新西兰元) -- 赤字97.8 0430 日本工业产出(较前月) 3月修正值 -- +0.2% 产能利用指数(较前月) 3月 -- +0.7% 0645 法国工业投资 第一季 -- -1% 0645 法国非农业就业数据 第一季 -- -0.2% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差3.8 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.86 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差104 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 4月终值 -0.1% +1.2 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.2% +1.2 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -0.2% -0.2% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.3% +1.5% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期 +1.8% +1.9% ) 1230 美国实质所得(较前月) 4月 +0.1% +0.5% 1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 97.3 103.6 美国建筑许可年率(万户) 94.5 90.7 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月11日当周 33.0 32.3 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.675 美国续请失业金人数(万人) 5月4日当周 300.0 300.5 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正2.4 正1.3 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 4月 -- +0.1% 2245 新西兰生产者投入物价 第一季 -- -0.3% 生产者产出物价 -- -0.1% 2350 日本机械订单(较前月) 3月 +2.8% +7.5% (较上年同期) -4.1% -11.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.7% +0.8% (较上年同期) +3.2% +3.3% 0300 韩国出口(较上年同期) 4月修正值 +0.4% -- 进口(较上年同期) -0.3% -- 贸易收支(亿美元) 顺差24 -- 0500 日本消费者信心指数 4月 44.5 -- 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -0.2% -0.1% 0600 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第一季初值 +0.1% +0.3% 德国GDP(较上年同期)(未经季节调整) -1.4% -- 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 -0.1% 持平 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +0.8% +0.9% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 +0.2% -- 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) -0.1% -- 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 -0.5% -0.3% 意大利GDP(较上年同期) -2.3% -2.2% 0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 减少0.73 减少0.3 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 3月 7.8% 7.9% 0830 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同 截至3月的三个 +0.4% +0.7% 期) 月 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +0.8% +0.8% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 -0.2% -0.1% 欧元区GDP(较上年同期) -1.0% -0.9% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 2.2 -- 1100 美国抵押贷款指数 5月10日当周 876.6 -- 美国再融资指数 4,805.8 -- 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 负1.43 4.00 1230 加拿大制造业销售 3月 -0.3% +0.6% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.7% -0.6% 美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.6% +0.8% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.1% +0.1% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 3月 流入21 -- 1315 美国工业生产(较前月) 4月 -0.5% -0.2% 美国产能利用率 77.8% 78.3% 美国制造业产出 -0.4% +0.1% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 44 43 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -2.8% -- (较前月) -0.3% -- 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.9% +0.7% (环比年率) +3.5% +2.8% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 1,864 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 8,788 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍/侯向明; 审校 张明钧)