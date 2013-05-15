路透调查：随着英国经济前景转佳，分析师下修央行扩大购买资产预期

* 英国央行扩大购买资产的可能性降低

* 分析师上修2013年经济成长预估

* 通胀料下滑，但仍处于央行目标之上

路透伦敦5月14日 - 周二公布的路透调查结果显示，英国经济今年表现将比先前预期略佳，使英国央行扩大买进资产的机率下滑。

这项调查在过去一周访问了61位分析师，平均预期今年英国经济成长0.8%，略优于4月调查预估的成长0.7%，同时也化解了出现前所未见的三度衰退的疑虑。

4月调查过后公布的官方初步数据显示，英国第一季经济成长达0.3%，优于预期，而各项调查也显示第二季有了强劲的开局。

英国经济过去两年几乎零成长，预料2014年中期之前的季成长率将介于0.2-0.4%。

经济成长改善促使分析师下修英国央行今年再次扩大买进资产量化宽松的预期。目前分析师预估扩大量化宽松的机率为53%，低于5月2日调查的55%，以及上月经济调查预估的60%。

“由于我们预估未来两年经济将逐步复苏，且通胀高于目标，我们已经下修扩大量化宽松的预期，”CA-CIB分析师Slavena Nazarova表示。

英国央行将于周三公布最新季度通胀报告，预料将显示国内生产总值(GDP)预估不变，但预料将下修通胀预估。

英国3月通胀率达2.8%，远高于央行的2%目标，多数货币政策委员会委员认为通涨下滑幅度不足以加码更多刺激措施。周二公布的调查结果显示，英国通胀只会缓步下滑，明年初降至2.4%，2014年第四季则降至2.3%。

英国指标利率自2009年3月以来便处于纪录低点0.5%，而调查显示至少在此次调查所问及的2015年之前指标利率都不会有变动。

“在通胀仍远高于目标的情形下，我们认为短期内扩大量化宽松的可能性不高，但同样的要走到升息还有段漫漫长路...至少在经济复苏更为稳固之前是如此，”普华永道(PwC)首席英国分析师John Hawksworth表示。(完)