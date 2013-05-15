台湾债市：五年公债殖利率盘中升至一个月高位，美股再创新高提振风险胃纳

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透台北5月15日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周三早盘急升，盘中创一个月高位，主要反应美股再创历史新高，提振市场风险胃纳，令美债殖利率周二收创七周高位，加以今日即将公布30年公债增额券标售结果，致使早盘台债气氛明显偏空。
今日五年期公债102/2殖利率盘中触及0.9620%创一个月来盘中高位，前波高位为4月15日0.9730%。
“美债技术指标蛮空的，台债怎么会好”一位交易员称。
交易员认为，美国指标10年期公债殖利率再度窜升，向2%整数关卡靠拢，令台债早盘空方气盛，102/2殖利率直接掼破0.94%的季线位置，加以30年期公债增额券标售结果即将在午间出炉，又是另一个变数，料午盘前102/2主要交投区间暂在0.93-0.96%。
交易员观察市场的最新动态：
* 美债周二指标10年期公债殖利率收高至1.96%，创七周高位。
* 30年公债增额券标售结果中午即将出炉。
* 美股续创历史新高、经济数据陆续转佳，令风险偏好增温。
* 国际汇市早盘日圆 走贬在102附近。
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2估在0.9300%-0.9600%。
本地时间9:55最新报价：
* 102/2殖利率升4.12基点，报0.9580%。
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* 美国数据: 5月11日止当周连锁店销售较上年同期增长2.8%--Redbook (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。