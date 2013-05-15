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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 10:00 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘中升至一个月高位，美股再创新高提振风险胃纳

路透台北5月15日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周三早盘急升，盘中创一个月高位，主要反应美股再创历史新高，提振市场风险胃纳，令美债殖利率周二收创七周高位，加以今日即将公布30年公债增额券标售结果，致使早盘台债气氛明显偏空。

今日五年期公债102/2殖利率盘中触及0.9620%创一个月来盘中高位，前波高位为4月15日0.9730%。

“美债技术指标蛮空的，台债怎么会好”一位交易员称。

交易员认为，美国指标10年期公债殖利率再度窜升，向2%整数关卡靠拢，令台债早盘空方气盛，102/2殖利率直接掼破0.94%的季线位置，加以30年期公债增额券标售结果即将在午间出炉，又是另一个变数，料午盘前102/2主要交投区间暂在0.93-0.96%。

交易员观察市场的最新动态：

* 美债周二指标10年期公债殖利率收高至1.96%，创七周高位。

* 30年公债增额券标售结果中午即将出炉。

* 美股续创历史新高、经济数据陆续转佳，令风险偏好增温。

* 国际汇市早盘日圆 走贬在102附近。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2估在0.9300%-0.9600%。

本地时间9:55最新报价：

* 102/2殖利率升4.12基点，报0.9580%。

以下为最新相关报导链接：

* 《美债周三展望》公债价格下跌，因股市扬升吸引买盘

* 东京汇市：美元兑日圆小跌，但仍接近四年半高位

* 美国股市周二升至新高，市场预期美联储刺激措施将扶助推动股市进一步攀升

* 美国4月出口物价下滑0.7%，创下6月来最大跌幅(分析师预估为下滑0.2%)

* 美国数据: 5月11日止当周连锁店销售较上年同期增长2.8%--Redbook (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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