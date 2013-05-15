港股业绩：腾讯控股2013年首季净利按年升37%，符合预期

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透香港5月15日 - 中国市值最大的互联网公司--腾讯控股 周三宣布，今年首季的净利按年增长37.1%，大致符合市场预期，受网上广告及网上游戏的收入上升所带动。
该公司于港股收盘后公布，1-3月的净利为40.44亿元人民币，去年同期为29.5亿元。路透此前综合分析师平均预测腾讯控股期内净利为38.9亿元。
期内，公司的收入按年上升40.4%至135.48亿元人民币，优于分析师估计的129亿元。
随着中国的移动互联网用户基数不断增加，智能手机愈来愈普及，功能不断增强，为腾讯在移动互联网方面造就了更大的发展空间，包括网络游戏、网络广告等互联网增值服务。
该公司拥有中国最大的网上社区--QQ即时通信，于首季末账户量达8.25亿，按年增长10%。至于其网络通讯软件微信和WeChat的合并月活跃账户同比增长228%至1.94亿。
公布业绩前，腾讯控股收高1.7%，报274.4港元。今年以来该股累计涨幅10%，跑赢恒生指数 同期1.7%的升幅。(完)
浏览腾讯控股其他新闻,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。