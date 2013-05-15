港股业绩：腾讯控股2013年首季净利按年升37%，符合预期

路透香港5月15日 - 中国市值最大的互联网公司--腾讯控股 周三宣布，今年首季的净利按年增长37.1%，大致符合市场预期，受网上广告及网上游戏的收入上升所带动。

该公司于港股收盘后公布，1-3月的净利为40.44亿元人民币，去年同期为29.5亿元。路透此前综合分析师平均预测腾讯控股期内净利为38.9亿元。

期内，公司的收入按年上升40.4%至135.48亿元人民币，优于分析师估计的129亿元。

随着中国的移动互联网用户基数不断增加，智能手机愈来愈普及，功能不断增强，为腾讯在移动互联网方面造就了更大的发展空间，包括网络游戏、网络广告等互联网增值服务。

该公司拥有中国最大的网上社区--QQ即时通信，于首季末账户量达8.25亿，按年增长10%。至于其网络通讯软件微信和WeChat的合并月活跃账户同比增长228%至1.94亿。

公布业绩前，腾讯控股收高1.7%，报274.4港元。今年以来该股累计涨幅10%，跑赢恒生指数 同期1.7%的升幅。(完)

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