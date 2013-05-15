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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 10:25 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下跌，出口商卖盘力道甚于进口商买需

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* 薪酬结算日进口商需求强劲，但出口商卖盘力道更大

* 美元/日圆放量下跌，从102.37跌至102.05

* 一路向下在102.00之前有买单，在101.90下方有一些停止单

* 期权人士在触碰失效的选择权价位102.50之前有卖单，一路向上出口商也挂有卖单

* 出口商卖单在102.45-75，美国投资者卖单在102.60-90，在102.50上方有停止单

* 关注103.00的期权风险。(完)

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