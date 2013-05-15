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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 10:13 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元承压，因美元再度迎来全线买盘

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* 澳元兑美元再次跌至0.9900下方，因为对冲基金持续逢高抛售

* 美元再度迎来全线买盘，稍早曾遭遇少量卖盘

* 澳元兑美元的关键支撑位再度成为市场焦点，其中包括位于0.9877的200周移动均线切入位

* 买家在0.9850挂有买盘，该水准略下方挂有停止单。(完)

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