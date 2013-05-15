《独家新闻》对朝制裁极大推迟了朝鲜核项目--联合国

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国5月14日 - 根据路透周二看到的一份联合国专家组机密报告，日益严厉的金融制裁、武器禁运以及其他限制与朝鲜(北韩)进行贸易的国际制裁虽没能让朝鲜停止其非法核武器项目，但似乎极大地推迟了该项目。
这份长达52页的报告称：“尽管施加的制裁未能令朝鲜停止核项目和弹道导弹项目的开发，但却尽可能地大幅推迟了（朝鲜的）时间表，金融制裁的实施以及武器贸易禁令也阻止了本来会流入到被禁项目的大量资金。”
在这份写给联合国安理会朝鲜制裁委员会的报告中，专家组还建议对三家朝鲜实体和12名个人进行制裁。
报告称，这份名单上列出的个人包括九名朝鲜公民、一名哈萨克斯坦人和两名乌克兰人，均因他们与武器走私交易有关。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。