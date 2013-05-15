日本已公布经济指标--2013/5/15

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 持平 r -1.0% r 5月15日 +0.7% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y 4月 -0.3% -0.5% 5月30日 -- ) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y 3月 -0.5% -0.3% 5月30日 -- ) 工业生产(m/m) 3月 +0.2% p +0.6% r 5月16日 -- 失业率 3月 4.1% @ 4.3% @-r 5月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 3月 逆差3,624 逆差7,775 5月21日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 3月 +5.2% +0.8% 5月30日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。