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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 10:17 BJT

日本已公布经济指标--2013/5/15

经济指标                             时间       最新数据        前月/前季数         下次公布时间   预估值
                                                                          据            (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第四季           持平  r           -1.0%  r           5月15日    +0.7%
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y       4月          -0.3%              -0.5%              5月30日       --
 )                                                                                                 
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y       3月          -0.5%              -0.3%              5月30日       --
 )                                                                                                 
 工业生产(m/m)                         3月          +0.2%  p           +0.6%  r           5月16日       --
 失业率                                3月           4.1%  @            4.3%  @-r         5月30日     　--
 贸易收支(亿日圆)                      3月      逆差3,624          逆差7,775              5月21日       --
 所有家庭实质支出(y/y)                 3月          +5.2%              +0.8%              5月30日       --
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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