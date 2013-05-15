台湾汇市：台币兑美元盘初触抵一个多月低位，跟随亚币弱势

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透台北5月15日 - 台币兑美元 周三盘初小幅升值，但因央行上日尾盘入市干预助贬台币，今日实际走势仍显疲态。
汇银人士表示，早盘日圆和韩元兑美元纷纷走弱，令台币汇价早盘在疑似央行美元买盘下，一度触抵30.005价位。这是4月11日以来的台币新低，当时盘中低位是30.028。
交易员观察市场最新动态：
* 外商早盘先卖再买，29.84左右见外商银的承接力道
* 央行在29.85以下买美元，29.900以上则有美元卖盘
* 出口商在29.870左右卖出美元兴趣浓
* 本地时间近10时，台北外汇经纪公司成交量在2.81亿美元，上交易日约为1.23亿美元
* 只要日圆和韩元兑美元走势仍偏弱，台币兑美元中线料走疲
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.800-29.900
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环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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