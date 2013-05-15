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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 10:21 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初触抵一个多月低位，跟随亚币弱势

路透台北5月15日 - 台币兑美元 周三盘初小幅升值，但因央行上日尾盘入市干预助贬台币，今日实际走势仍显疲态。

汇银人士表示，早盘日圆和韩元兑美元纷纷走弱，令台币汇价早盘在疑似央行美元买盘下，一度触抵30.005价位。这是4月11日以来的台币新低，当时盘中低位是30.028。

交易员观察市场最新动态：

* 外商早盘先卖再买，29.84左右见外商银的承接力道

* 央行在29.85以下买美元，29.900以上则有美元卖盘

* 出口商在29.870左右卖出美元兴趣浓

* 本地时间近10时，台北外汇经纪公司成交量在2.81亿美元，上交易日约为1.23亿美元

* 只要日圆和韩元兑美元走势仍偏弱，台币兑美元中线料走疲

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.800-29.900

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环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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