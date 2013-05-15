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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 10:26 BJT

金属期市：伦铜小涨，受美国经济复苏乐观情绪提振

上海期交所主力9月期铜合约 下跌1.04%，至每吨52,550元人民币(8,600美元)。

经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，主要工业国家的经济前景正在改善，美国和日本增速稳健引领向前 。这提升了大宗商品需求前景。

中国4月工业生产增长意外疲弱，且固定资产投资增速放缓，重燃初始复苏将停滞的担忧。

全球矿业巨头必和必拓 和力拓 周二承诺削减数以十亿美元计的支出，并推进资产出售，以提高投资回报。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚; 审校 白云/于春红)
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