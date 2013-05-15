金属期市：伦铜小涨，受美国经济复苏乐观情绪提振

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
上海期交所主力9月期铜合约 下跌1.04%，至每吨52,550元人民币(8,600美元)。
经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，主要工业国家的经济前景正在改善，美国和日本增速稳健引领向前 。这提升了大宗商品需求前景。
中国4月工业生产增长意外疲弱，且固定资产投资增速放缓，重燃初始复苏将停滞的担忧。
全球矿业巨头必和必拓 和力拓 周二承诺削减数以十亿美元计的支出，并推进资产出售，以提高投资回报。(完)
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路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。