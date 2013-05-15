专栏节选：亚洲经济势力大洗牌--安倍卷起亚洲千尺浪--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月16日出版的当期「老谢开讲」专栏) 七大工业国财长会议五月十一日落幕，达成的共识是：确保全球经济的永续成长仍有很多挑战，复苏不应被视为理所当然。各国重申避免汇率操控的承诺，但是各国对过去半年来日圆的贬值似乎默许。日银总裁黑田东彦认为日本收购债券的目的在提振成长，并非操控汇率；这个结果使日圆进一步加大贬值力道，不但一口气贬破一百大关，更冲破一○二日圆，亚洲汇市也受到罕见的大撞击。

过去半年来，日本央行持续以印钞票的战略，推行货币宽松政策，促使日本国内投资者购买外国债券，以寻找更高息的回报，加剧了日圆的跌势。日银战略的大转变，堪称「安倍经济学」的重大胜利，如果说过去半年来，全世界有什么滔天巨浪的重大变化，日本的巨变对日本、对亚洲，甚至对全球经济带来的冲击，恐怕是第一件大事。

**日圆贬值，日本三大汽车厂是最大受益者**

日圆从安倍上台前的七十七．一日圆狂贬到一○二日圆兑一美元，短短半年多，日圆贬值逾三成。这在全球经济史上是相当罕见的巨大变化，当然大家感受最深刻的是日圆剧贬带来日本股市大涨的撞击力。「安倍经济学」受到重视，安倍晋三个人民调支持度拉升到七六％，最突出的那张成绩单就是日经指数。

二○一二年十一月十四日，民主党前首相野田佳彦宣布解散国会，日本国会全面改选，当天日经指数收盘是八六六四．七三点，到五月十三日为止，日经指数最高涨到一四八四九．○一点。从解散国会、安倍出马角逐自民党党魁以来，日经指数大涨七一．三七％；若从去年日经指数封关日的一○三九五．一八点起算，一三年的日经指数到五月十三日为止，已大涨四二．八五％，涨幅遥遥领先全世界。

日本股市从一九八九年十二月三十日的三八九五七点崩跌以来，过去二十几年，日经指数跌跌不休，日本股市涨幅经常敬陪末座，日本股民屡屡在股市遭到损失，纷纷退场。但是随着日圆贬值，日股大涨，日本投资人逐渐回到股市，日本股市从去年七到九月的月均量约二五五○亿美元，已连续价量齐扬拉高到五千亿美元以上。日本股市成交量大增一倍，日本的企业市值大增，更进一步巩固了竞争力。

尤其是受惠于日圆贬值的产业，像日本三大汽车厂是最大受益者。去年第三季，丰田汽车股价只有二七九五日圆，市值约九六一．八亿美元，那个时候，丰田汽车市值只有韩国三星一半；如今丰田汽车股价一口气涨到六三三○日圆，市值暴增到二一七八．三四亿美元，丰田汽车巩固了亚洲第一大市值企业宝座。

另一方面，日圆贬值也让丰田汽车尝到获利急升的甜蜜滋味。刚刚结束的一二年最后一季（一至三月）的季报，丰田汽车净利达三一四○亿日圆，较去年同期成长一倍；而一二会计年度，丰田汽车净利达九六二一．六亿日圆，约一百亿美元，这一个会计年度，随着日圆再贬，丰田汽车全年获利目标上看一．三七兆日圆。

日圆贬值也带给亚洲汽车业全新的洗牌效应。首先是日本的前三大汽车厂都在市值前十大榜上，例如本田技研市值七二一．五亿美元，排名全日本第四；日产以四七二亿美元排名第十。日圆贬值带给日本汽车业惊人的助力，本田股价创了四一三五日圆新高；日产也涨到一一三九日圆；其他小厂如马自达从八十五日圆涨到三七六日圆；大发从七七四日圆涨到二一○八日圆；铃木从一三三一日圆涨到二九一九日圆，至少都有一倍的涨幅。

但是日本汽车业加快行驶脚步，却也压抑了韩国汽车业的发展，最具代表性的是现代汽车过去一年来，股价从二十七．二五万韩元跌到十七．六五万韩元；现代MOBIS也从三十二．五万韩元跌到二十四．五万韩元；起亚也从八．四八万韩元跌到四万七八五○韩元。韩国的汽车业是除了三星，最重要的主力产业，但是现代汽车市值跌破五百亿美元，一口气掉到三七六亿美元，现代MOBIS也跌到二二四．二亿美元。现代汽车是韩国第二大市值企业，地位等于台湾的鸿海；第四大是现代MOBIS；第五大市值是起亚的一九○．八亿美元。但是，韩国三大汽车厂市值加起来约等于一家本田。

半年前，一家现代汽车等于一半的丰田，如今现代汽车约只等于四分之一的丰田，日圆贬值带动的效应，汽车业很明显可以看出落差有多大。这次日圆贬值，受到冲击最大的是韩国，安倍上台不久，朴槿惠也当选韩国大统领，却承受着前所未见的大考验。

过去动如脱兔的韩国企业瞬间失去活力，最具代表性的是韩国股市变得平静无波。对照日经指数今年已大涨逾四成，但韩国股市一二年以一九九七．○五点收盘，到现在是一九四八．七点，韩国股市今年以来下跌二．四二％，在亚洲股市几乎是敬陪末座。

**韩国受日圆贬值冲击最大，出口大衰退**

日圆贬值冲击韩国是大的，单是三星电子今年预估汇兑损失将超过三兆韩元。三星首季交出七．一四兆韩元的获利佳绩，手机全球市占率二九．七％，把苹果重击在地；不过三星的股价在今年一月三日创下一五八．四万韩元天价之后就无以为继，目前市值一九六三．七亿美元，已将亚洲第一的宝座让给丰田汽车。

韩国政府为了力挽经济颓势，五月九日宣布再降息一码，从七个月前的二．七五％降为二．五％。韩国把利率降到两年半来新低。今年以来，韩国先是祭出一五四亿美元振兴经济计画，接着又降息，韩元也一度从一○一八．九急贬到一一四三．九八，目前韩元在一一一二．五九。韩国政府力图从困局中突围，但是成效并不显着。一二年韩国全年出口衰退一．三％，今年四月出口仅成长○．四％，显示韩国出口遭到日圆贬值压缩得非常厉害。而韩国首季ＧＤＰ（国内生产毛额）年成长一．五％，季成长○．九％，表现也是相对不理想，看来日圆贬值，韩国已成最大输家。

台湾的情况也许没有韩国那么惨，但是，受到日圆贬值撞击的企业也开始告急。最近跳出来的是上银科技董事长卓永财，他当着行政院长江宜桦的面，力谏新台币要勇敢贬向三十二元。卓永财表示，过去台厂对日本有三成的价格优势；如今，日圆贬值超过三成，原有的优势消失了，现在日本企业开始雇用劳工、建厂，台湾原来到手的订单，很快就消失了。卓永财甚至表示，政府千万不要不见棺材不流泪。

**美国极力扶植日本，日本经济会好很多年**

上银的压力显现在营运数字上，一一年下半年，上银连续两季营收都超过四十二亿元；此后，营收连五季下滑，到今年第一季只剩下二十三．七四亿元，从高峰反转跌下来已下跌四四％。上银单季纯益也从一一年第三季最高峰的十一．一八亿元，大降为一．九九亿元，每股税后纯益（ＥＰＳ）从四．七六元跌到剩下○．八一元。上银业绩的急遽反转，原因是前有日本企业大厂，后有中国低价抢单的追兵，而这正是很多台湾企业的写照。

从安倍不按牌理的经济战略来看，日圆狂贬之后的亚洲必有一番大变化。首先是日圆狂贬的趋势还没有到尽头，亚币的压力仍然沉重，这次日圆见到一○二．一五的最低价，等于是重返○七年的位置，日圆会贬到哪里？这次来台的日圆先生榊原英资看一○五日圆左右，他认为贬破一○五日圆，也会拉回到一百日圆以内。 不过，我的看法是日圆贬值也是美国亚洲战略的一部分。日圆会贬到日本经济真正站起来为止，美国在亚洲会鼎力扶植日本，让日本有足够的实力能够抗衡中国经济。从这个角度出发，日本经济会好许多年，绝对不会只有昙花一现。

日本能不能站起来，最值得观察的是过去那些被韩国打垮的企业能不能重新站起来，像夏普引高通资金入股，又引三星资金入股，希望能真正天蚕再变。而真正代表日本的还是回头看索尼，一三年会计年度，索尼全年获利可望达四三○．三亿日圆，终结过去四年的大亏损，是一个好讯号。不过，索尼是靠卖掉纽约总部大楼，及东京一幢大楼的业外支撑，真实的状况是一三年会计年度，索尼的智慧型手机仍亏九七二亿日圆，索尼的电视部门更是连亏九年，这是索尼的两个要害，若无法止血，日本的竞争力仍然爬不上来。

今年首季，全球智慧型手机市占率，三星是二九．七％、苹果一五．三％、台湾的宏达电是四．四％，诺基亚四．三％，华为四％，联想三．九％，索尼只能排第七，市占率只有三．八％。理论上，世界第三的位置应该是索尼，不过索尼始终没有交出亮眼成绩单。

今年索尼的执行长平井一夫已将重点放在移动装置及游戏项目，索尼今年推出智慧型手机Xperia Z大卖，销售优于预期；索尼今年把销售目标订在四千二百万支，这个数字足以登上世界第三；另外，索尼在平板电脑市场，五月起也推出Xperia Tablet Z，配备八百万画素相机，加上游戏机PlayStation 4。这三样新产品能不能带领索尼走出困境，也是日本经济能不能摆脱困局的指标之一。

日圆可以快速贬值，安倍经济学一出手就奏效，关键是日本在失落二十年后激起的危机意识。先是三一一大地震、核灾，激起全民忧患意识；到了去年中日之间的钓鱼台事件，造成中日关系紧张，让日本人知道从一八六八年明治维新走出来的「富国强兵」有多么重要。于是安倍的政策就在几乎没有任何阻力的情况下，堪称是「水到渠成」。

**日本再起，中国经济进入休养生息时刻**

而这当中日本背负的九九一兆日圆债务，绝大比率是日本人持有，日本的负债以内债为主，因此，日圆贬值压力不大。反观韩国一贯采行贬值促进出口战略，但是韩国外债超过四千亿美元，韩元贬值，韩国压力与日俱增。同样的，台湾也是如此，台湾的汇率政策一向采中庸之道，特别是「九Ａ总裁」对物价的考量甚于成长，从去年起，台湾的油电双涨，已让新台币很难有大幅贬值空间。因此，即使工商领袖疾呼，新台币贬值空间仍有限，所以，在货币贬值这件事上，安倍有挥洒空间，台湾与韩国都没有。

另一个要考虑的重点是，日圆从《广场协议》开始升值，也使日本企业让出了竞争力。特别是在一九九七年亚洲金融风暴后，日圆从一四七．五日圆兑一美元的强力升值，造成中国快速崛起及韩国发挥极大竞争力。那段期间，中国的人民币一度从五．七元贬到八．七兑一美元；韩元更一度狂贬到二千兑一美元。日本让出位置给中国、韩国极大成长空间，现在开始出现逆转现象。首先是人民币已升到六．一四左右，而中国工资不再廉价，同时中国也累积了不可忽视的大泡沫。因此，当日本再起的时候，很可能也是中国经济进入休养生息的关键时刻。

韩国经济在一九九七年金大中主政后再度翻身，在○八年李明博时代发扬光大。韩国跻身「五○．五○」的强国之列，三星更是傲视全球；但这可能是韩国经济的黄金岁月，在日圆重新回到一百日圆的时代，韩国的竞争力恐怕没有过去几年那么顺畅。

而台湾呢？当日本重新走上「富国强兵」道路、安倍大开大阖之际，台湾却大谈公平正义，自己戴上手铐脚镣去和别人竞争。日本爬起来了，台湾的困局恐怕会更加严重。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.