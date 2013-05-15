专栏节选：亚洲经济势力大洗牌--安倍卷起亚洲千尺浪--今周刊「老谢开讲」

《全球重要经济事件一览表》--4月11日-4月18日
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月16日出版的当期「老谢开讲」专栏) 七大工业国财长会议五月十一日落幕，达成的共识是：确保全球经济的永续成长仍有很多挑战，复苏不应被视为理所当然。各国重申避免汇率操控的承诺，但是各国对过去半年来日圆的贬值似乎默许。日银总裁黑田东彦认为日本收购债券的目的在提振成长，并非操控汇率；这个结果使日圆进一步加大贬值力道，不但一口气贬破一百大关，更冲破一○二日圆，亚洲汇市也受到罕见的大撞击。
过去半年来，日本央行持续以印钞票的战略，推行货币宽松政策，促使日本国内投资者购买外国债券，以寻找更高息的回报，加剧了日圆的跌势。日银战略的大转变，堪称「安倍经济学」的重大胜利，如果说过去半年来，全世界有什么滔天巨浪的重大变化，日本的巨变对日本、对亚洲，甚至对全球经济带来的冲击，恐怕是第一件大事。
**日圆贬值，日本三大汽车厂是最大受益者**
日圆从安倍上台前的七十七．一日圆狂贬到一○二日圆兑一美元，短短半年多，日圆贬值逾三成。这在全球经济史上是相当罕见的巨大变化，当然大家感受最深刻的是日圆剧贬带来日本股市大涨的撞击力。「安倍经济学」受到重视，安倍晋三个人民调支持度拉升到七六％，最突出的那张成绩单就是日经指数。
二○一二年十一月十四日，民主党前首相野田佳彦宣布解散国会，日本国会全面改选，当天日经指数收盘是八六六四．七三点，到五月十三日为止，日经指数最高涨到一四八四九．○一点。从解散国会、安倍出马角逐自民党党魁以来，日经指数大涨七一．三七％；若从去年日经指数封关日的一○三九五．一八点起算，一三年的日经指数到五月十三日为止，已大涨四二．八五％，涨幅遥遥领先全世界。
日本股市从一九八九年十二月三十日的三八九五七点崩跌以来，过去二十几年，日经指数跌跌不休，日本股市涨幅经常敬陪末座，日本股民屡屡在股市遭到损失，纷纷退场。但是随着日圆贬值，日股大涨，日本投资人逐渐回到股市，日本股市从去年七到九月的月均量约二五五○亿美元，已连续价量齐扬拉高到五千亿美元以上。日本股市成交量大增一倍，日本的企业市值大增，更进一步巩固了竞争力。
尤其是受惠于日圆贬值的产业，像日本三大汽车厂是最大受益者。去年第三季，丰田汽车股价只有二七九五日圆，市值约九六一．八亿美元，那个时候，丰田汽车市值只有韩国三星一半；如今丰田汽车股价一口气涨到六三三○日圆，市值暴增到二一七八．三四亿美元，丰田汽车巩固了亚洲第一大市值企业宝座。
另一方面，日圆贬值也让丰田汽车尝到获利急升的甜蜜滋味。刚刚结束的一二年最后一季（一至三月）的季报，丰田汽车净利达三一四○亿日圆，较去年同期成长一倍；而一二会计年度，丰田汽车净利达九六二一．六亿日圆，约一百亿美元，这一个会计年度，随着日圆再贬，丰田汽车全年获利目标上看一．三七兆日圆。
日圆贬值也带给亚洲汽车业全新的洗牌效应。首先是日本的前三大汽车厂都在市值前十大榜上，例如本田技研市值七二一．五亿美元，排名全日本第四；日产以四七二亿美元排名第十。日圆贬值带给日本汽车业惊人的助力，本田股价创了四一三五日圆新高；日产也涨到一一三九日圆；其他小厂如马自达从八十五日圆涨到三七六日圆；大发从七七四日圆涨到二一○八日圆；铃木从一三三一日圆涨到二九一九日圆，至少都有一倍的涨幅。
但是日本汽车业加快行驶脚步，却也压抑了韩国汽车业的发展，最具代表性的是现代汽车过去一年来，股价从二十七．二五万韩元跌到十七．六五万韩元；现代MOBIS也从三十二．五万韩元跌到二十四．五万韩元；起亚也从八．四八万韩元跌到四万七八五○韩元。韩国的汽车业是除了三星，最重要的主力产业，但是现代汽车市值跌破五百亿美元，一口气掉到三七六亿美元，现代MOBIS也跌到二二四．二亿美元。现代汽车是韩国第二大市值企业，地位等于台湾的鸿海；第四大是现代MOBIS；第五大市值是起亚的一九○．八亿美元。但是，韩国三大汽车厂市值加起来约等于一家本田。
半年前，一家现代汽车等于一半的丰田，如今现代汽车约只等于四分之一的丰田，日圆贬值带动的效应，汽车业很明显可以看出落差有多大。这次日圆贬值，受到冲击最大的是韩国，安倍上台不久，朴槿惠也当选韩国大统领，却承受着前所未见的大考验。
过去动如脱兔的韩国企业瞬间失去活力，最具代表性的是韩国股市变得平静无波。对照日经指数今年已大涨逾四成，但韩国股市一二年以一九九七．○五点收盘，到现在是一九四八．七点，韩国股市今年以来下跌二．四二％，在亚洲股市几乎是敬陪末座。
**韩国受日圆贬值冲击最大，出口大衰退**
日圆贬值冲击韩国是大的，单是三星电子今年预估汇兑损失将超过三兆韩元。三星首季交出七．一四兆韩元的获利佳绩，手机全球市占率二九．七％，把苹果重击在地；不过三星的股价在今年一月三日创下一五八．四万韩元天价之后就无以为继，目前市值一九六三．七亿美元，已将亚洲第一的宝座让给丰田汽车。
韩国政府为了力挽经济颓势，五月九日宣布再降息一码，从七个月前的二．七五％降为二．五％。韩国把利率降到两年半来新低。今年以来，韩国先是祭出一五四亿美元振兴经济计画，接着又降息，韩元也一度从一○一八．九急贬到一一四三．九八，目前韩元在一一一二．五九。韩国政府力图从困局中突围，但是成效并不显着。一二年韩国全年出口衰退一．三％，今年四月出口仅成长○．四％，显示韩国出口遭到日圆贬值压缩得非常厉害。而韩国首季ＧＤＰ（国内生产毛额）年成长一．五％，季成长○．九％，表现也是相对不理想，看来日圆贬值，韩国已成最大输家。
台湾的情况也许没有韩国那么惨，但是，受到日圆贬值撞击的企业也开始告急。最近跳出来的是上银科技董事长卓永财，他当着行政院长江宜桦的面，力谏新台币要勇敢贬向三十二元。卓永财表示，过去台厂对日本有三成的价格优势；如今，日圆贬值超过三成，原有的优势消失了，现在日本企业开始雇用劳工、建厂，台湾原来到手的订单，很快就消失了。卓永财甚至表示，政府千万不要不见棺材不流泪。
**美国极力扶植日本，日本经济会好很多年**
上银的压力显现在营运数字上，一一年下半年，上银连续两季营收都超过四十二亿元；此后，营收连五季下滑，到今年第一季只剩下二十三．七四亿元，从高峰反转跌下来已下跌四四％。上银单季纯益也从一一年第三季最高峰的十一．一八亿元，大降为一．九九亿元，每股税后纯益（ＥＰＳ）从四．七六元跌到剩下○．八一元。上银业绩的急遽反转，原因是前有日本企业大厂，后有中国低价抢单的追兵，而这正是很多台湾企业的写照。
从安倍不按牌理的经济战略来看，日圆狂贬之后的亚洲必有一番大变化。首先是日圆狂贬的趋势还没有到尽头，亚币的压力仍然沉重，这次日圆见到一○二．一五的最低价，等于是重返○七年的位置，日圆会贬到哪里？这次来台的日圆先生榊原英资看一○五日圆左右，他认为贬破一○五日圆，也会拉回到一百日圆以内。 不过，我的看法是日圆贬值也是美国亚洲战略的一部分。日圆会贬到日本经济真正站起来为止，美国在亚洲会鼎力扶植日本，让日本有足够的实力能够抗衡中国经济。从这个角度出发，日本经济会好许多年，绝对不会只有昙花一现。
日本能不能站起来，最值得观察的是过去那些被韩国打垮的企业能不能重新站起来，像夏普引高通资金入股，又引三星资金入股，希望能真正天蚕再变。而真正代表日本的还是回头看索尼，一三年会计年度，索尼全年获利可望达四三○．三亿日圆，终结过去四年的大亏损，是一个好讯号。不过，索尼是靠卖掉纽约总部大楼，及东京一幢大楼的业外支撑，真实的状况是一三年会计年度，索尼的智慧型手机仍亏九七二亿日圆，索尼的电视部门更是连亏九年，这是索尼的两个要害，若无法止血，日本的竞争力仍然爬不上来。
今年首季，全球智慧型手机市占率，三星是二九．七％、苹果一五．三％、台湾的宏达电是四．四％，诺基亚四．三％，华为四％，联想三．九％，索尼只能排第七，市占率只有三．八％。理论上，世界第三的位置应该是索尼，不过索尼始终没有交出亮眼成绩单。
今年索尼的执行长平井一夫已将重点放在移动装置及游戏项目，索尼今年推出智慧型手机Xperia Z大卖，销售优于预期；索尼今年把销售目标订在四千二百万支，这个数字足以登上世界第三；另外，索尼在平板电脑市场，五月起也推出Xperia Tablet Z，配备八百万画素相机，加上游戏机PlayStation 4。这三样新产品能不能带领索尼走出困境，也是日本经济能不能摆脱困局的指标之一。
日圆可以快速贬值，安倍经济学一出手就奏效，关键是日本在失落二十年后激起的危机意识。先是三一一大地震、核灾，激起全民忧患意识；到了去年中日之间的钓鱼台事件，造成中日关系紧张，让日本人知道从一八六八年明治维新走出来的「富国强兵」有多么重要。于是安倍的政策就在几乎没有任何阻力的情况下，堪称是「水到渠成」。
**日本再起，中国经济进入休养生息时刻**
而这当中日本背负的九九一兆日圆债务，绝大比率是日本人持有，日本的负债以内债为主，因此，日圆贬值压力不大。反观韩国一贯采行贬值促进出口战略，但是韩国外债超过四千亿美元，韩元贬值，韩国压力与日俱增。同样的，台湾也是如此，台湾的汇率政策一向采中庸之道，特别是「九Ａ总裁」对物价的考量甚于成长，从去年起，台湾的油电双涨，已让新台币很难有大幅贬值空间。因此，即使工商领袖疾呼，新台币贬值空间仍有限，所以，在货币贬值这件事上，安倍有挥洒空间，台湾与韩国都没有。
另一个要考虑的重点是，日圆从《广场协议》开始升值，也使日本企业让出了竞争力。特别是在一九九七年亚洲金融风暴后，日圆从一四七．五日圆兑一美元的强力升值，造成中国快速崛起及韩国发挥极大竞争力。那段期间，中国的人民币一度从五．七元贬到八．七兑一美元；韩元更一度狂贬到二千兑一美元。日本让出位置给中国、韩国极大成长空间，现在开始出现逆转现象。首先是人民币已升到六．一四左右，而中国工资不再廉价，同时中国也累积了不可忽视的大泡沫。因此，当日本再起的时候，很可能也是中国经济进入休养生息的关键时刻。
韩国经济在一九九七年金大中主政后再度翻身，在○八年李明博时代发扬光大。韩国跻身「五○．五○」的强国之列，三星更是傲视全球；但这可能是韩国经济的黄金岁月，在日圆重新回到一百日圆的时代，韩国的竞争力恐怕没有过去几年那么顺畅。
而台湾呢？当日本重新走上「富国强兵」道路、安倍大开大阖之际，台湾却大谈公平正义，自己戴上手铐脚镣去和别人竞争。日本爬起来了，台湾的困局恐怕会更加严重。(完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.
2.以上评论不代表路透立场. (整理 董永年; 审校 林高丽)
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。