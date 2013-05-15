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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 10:25 BJT

航空产业：波音恢复787客机交货，此前中断近四个月

路透纽约5月14日 - 波音(Boeing) 周二称已恢复787梦幻客机的交货工作，此前交货中断了近四个月。

该公司表示，已向全日本空输 交付了一架新的梦幻客机，并称仍预计将完成今年所有的交货计划。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 白云)
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