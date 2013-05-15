专栏节选：电动车的新里程碑--今周刊「谷月涵看台湾」

《全球重要经济事件一览表》--4月11日-4月18日
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月16日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 电动车制造商Tesla一直是业界喜欢嘲弄的对象。该公司执行长穆斯克以矽谷救世主自居，居然敢在成熟的汽车产业里成立新公司，毕竟几十年来，从来没有成功的先例。Tesla在二○○九年推出第一款跑车Tesla Roadster，要价十万九千美元；同年，取得美国政府四亿六千五百万美元的低利贷款，这也成为保守派批评的焦点。
路透StarMine资料显示，在其追踪的四千二百档个股中，Tesla比其他九八％股票更常被投资人放空。现在看来，穆斯克反而成了最后赢家。五月九日，Tesla公布财报，首度获利一一二○万美元，股价应声大涨；目前市值八十亿美元，比拥有一一三年历史的义大利飞雅特还高。
此外，Tesla另一款价格较低的轿车Model S，获得美国Consumer Report（消费者年度调查报告）高达九十九分的评分，满分是一百分。这款车的销售量超过预期，且成为最近富豪和科技专家必备的车款。
然而最有趣的，莫过于Tesla多角度的营运模式了。明年，宾士（Mercedes）将推出一款B-Class Electric Drive斜背式电动车，充饱电后可行驶一一五英里，比其他电动车要远得多；像Nissan Leaf只能跑约八十英里。
B-Class能在行驶里程上有所突破，要归功于Tesla。Tesla协助打造B-Class电动车的引擎、电子系统以及最重要的电池；最近他们也与丰田合作打造RAV4 EV，这款电动休旅车每次充完电可跑超过一百英里，不过Tesla最便宜的Model S每次充完电则可跑二○八英里。
Tesla愿意将电池技术授权给竞争对手，显然穆斯克了解到，如果有一个共同平台，会让电动车产业更受惠。电池等于是电动车领域的半导体，是决定产品表现的重要零件；就好像手机的处理器决定手机的好坏一样，电动车的行驶里程数是由电池能源密度所决定。Tesla的电池技术是业界最佳，单位能量也比第二名高出二○％至三○％。
Tesla似乎打破了汽车业的窠臼，大型车厂被迫向竞争对手取得关键技术的授权，而这项新技术却又与自身既有的产品竞争；就像英特尔面临ＡＲＭ架构微处理器的挑战一样。事实上，也与大型主机、小型电脑，乃至目前个人电脑产业的毁灭性创造过程一样。
再者，Tesla可能会更进一步延伸，就像英特尔提供一个共同平台，降低新参与者进入产业的门槛。英特尔四八六微处理器打开台湾个人电脑业的大门，但自个人电脑式微后，台湾迫切需要培养一个大型产业，Tesla的电动车和电池架构，是否也可以让台湾大步跨进电动车领域？
此外，在ＥＣＦＡ（两岸经济合作协议）架构下，政府也可以努力争取台湾电动车免关税出口到中国。这么看来，台湾是否该考虑和Tesla合资，成立一家崭新的电动车公司呢？(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
2.以上的评论不代表路透立场. (整理 董永年; 审校 张喜良)
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。