路透基点：来宝集团20亿美元循环信贷共获得50家银行加入--RLPC

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，共有50家银行参与来宝集团以一般银团贷款形式进行的20亿美元循环信贷。中国国家开发银行香港分行加入银团，承贷规模最大，达1亿美元。
一如先前报导，21家牵头行兼簿记行分别是：荷兰银行、中国农业银行、澳新银行、美银美林、三菱东京日联银行、花旗集团、德国商业银行、星展银行、高盛、汇丰控股、中国工商银行、ING Bank、摩根大通、Lloyds TSB Bank、澳洲国民银行、Natixis、苏格兰皇家银行、荷兰合作银行、法国兴业银行、渣打银行和新加坡大华银行。
该交易包括一笔10.17亿美元364天期贷款、一笔4.88亿美元三年期贷款和一笔5亿美元左右的三年期贷款。364天期贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点，承诺费为贷款利率的30%。两笔三年期贷款利率为较LIBOR加码190个基点，承诺费为贷款利率的35%。
对于364天期和三年期贷款，承贷7,000万美元及以上的银行获牵头行头衔，可分别获165个基点和240个基点的综合收益。
该贷款将用于为今年到期的约26亿美元贷款提供再融资。
5亿美元左右的三年期贷款部分可能不会动用，并且只有21家牵头行加入。(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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