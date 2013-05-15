香港新股：银河证券设定IPO招股价为5.3港元，筹资83亿港元--消息

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透香港5月15日 - 据一名熟知情况的消息人士周三对路透称，中国大型券商银河证券 设定香港首次公开发售（IPO）招股价为每股5.3港元，筹资83亿港元（约10.7亿美元）。
银河证券此前收窄招股价区间至每股5.28-5.43港元，拟筹资82.8-85.1亿港元。
这是迄今为止香港在接近六个月内最大宗IPO。与银河证券同期招股的中石化炼化工程 将于今天稍后截止认购，其筹资额介乎130-174亿港元。
银河证券IPO获得七名基石投资者认购共计3.6亿美元的股份，而安排行数目达21家，刷新香港IPO纪录。
据招股书显示，这些安排行可以获取最多3,300万美元的费用，相当于承销佣金2%及激励费用1%。(完)
(记者 Elzio Barreto；编译 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。