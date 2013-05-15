香港新股：万都中国设定IPO招股价区间，拟筹资高至21亿港元

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透香港5月15日 - 据路透周三获得的销售文件显示，万都韩国于中国子公司--万都中国控股有限公司设定香港首次公开发售（IPO）招股价区间，拟筹资高至21亿港元。
万都中国为底盘相关汽车零部件供应商，主要客户包括韩国现代起亚汽车集团及通用汽车，以及中国本土汽车制造商如吉利公司及重庆长安汽车 。该公司为中国第四大制动产品及第三大转向产品制造商。
销售文件显示，万都中国设定招股价区间为每股6.8-8.6港元，初步拟发售约2.43亿股股份，筹资16.6-20.9亿港元，主要用于产能升级及扩充。发售股份其中75%为由万都韩国出售的旧股，余下25%为新股。
为了符合韩国相关税务规定，万都中国的IPO不设有超额配售权（即“绿鞋”机制）及稳定价格机制，这有别于香港IPO一贯做法。
万都中国今天开始路演，目标于5月31日在联交所挂牌上市。德意志银行 和摩根士丹利 负责是次IPO安排。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。