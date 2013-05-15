香港新股：万都中国设定IPO招股价区间，拟筹资高至21亿港元

路透香港5月15日 - 据路透周三获得的销售文件显示，万都韩国于中国子公司--万都中国控股有限公司设定香港首次公开发售（IPO）招股价区间，拟筹资高至21亿港元。

万都中国为底盘相关汽车零部件供应商，主要客户包括韩国现代起亚汽车集团及通用汽车，以及中国本土汽车制造商如吉利公司及重庆长安汽车 。该公司为中国第四大制动产品及第三大转向产品制造商。

销售文件显示，万都中国设定招股价区间为每股6.8-8.6港元，初步拟发售约2.43亿股股份，筹资16.6-20.9亿港元，主要用于产能升级及扩充。发售股份其中75%为由万都韩国出售的旧股，余下25%为新股。

为了符合韩国相关税务规定，万都中国的IPO不设有超额配售权（即“绿鞋”机制）及稳定价格机制，这有别于香港IPO一贯做法。

万都中国今天开始路演，目标于5月31日在联交所挂牌上市。德意志银行 和摩根士丹利 负责是次IPO安排。（完）