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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 14:15 BJT

表格：德国第一季GDP较上季成长0.1%，较上年同期下滑1.4%

以下为实质GDP(数字均为变动百分比)。括弧内为前值

较上季 较上年同期

Q1 2013 +0.1 -1.4

Q4 2012 -0.7 (-0.6) 0.0 (+0.1)

Q3 2012 +0.2 +0.4

Q2 2012 +0.2 (+0.3) +0.5

Q1 2012 +0.6 (+0.5) +1.8 (+1.7)

Q4 2011 -0.1 +1.4

Q3 2011 +0.4 +2.6

Q2 2011 +0.5 +3.1

Q1 2011 +1.2 +5.2

附注:较上季数字为经季节因素以及工作日数调整。(完) (编译 蔡美珍; 审校 沈以文)
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