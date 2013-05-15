表格：德国第一季GDP较上季成长0.1%，较上年同期下滑1.4%

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
以下为实质GDP(数字均为变动百分比)。括弧内为前值
较上季 较上年同期
Q1 2013 +0.1 -1.4
Q4 2012 -0.7 (-0.6) 0.0 (+0.1)
Q3 2012 +0.2 +0.4
Q2 2012 +0.2 (+0.3) +0.5
Q1 2012 +0.6 (+0.5) +1.8 (+1.7)
Q4 2011 -0.1 +1.4
Q3 2011 +0.4 +2.6
Q2 2011 +0.5 +3.1
Q1 2011 +1.2 +5.2
附注:较上季数字为经季节因素以及工作日数调整。(完) (编译 蔡美珍; 审校 沈以文)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。