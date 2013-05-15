更新版 1-新债招标：中国七年续发国债收益率稍低预期，需求稳定

* 七年续发国债中标收益率3.2788%，稍低于预期

* 首场投标倍数1.71倍，显示需求中规中矩

* 新债结果对二级市场影响不大 (新增市场评论和更多内容)

路透上海5月15日 - 相对宽松的资金面以及稳定的配置需求，支撑中国财政部周三续招标发行的七年期固息国债收益率依旧低于二级市场，且小幅稍低于此前预测均值；1.71倍的投标倍数则显示机构需求中规中矩，新债结果对二级市场亦不大。

业内人士稍早透露，财政部上午续招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.2788%，边际中标收益率为3.3104%，首场投标倍数1.71倍。此前市场收益率预测均值为3.30%。

华中一银行分析师认为，近来新债利率持续低于二级，或因“资金面比较宽松，一级配置压力比较大。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年品种 最新报在3.3303%，与本次续发行标的券130008的中债估值 相近。

北京一银行交易员则表示，国债招标结果并未对二级市场造成明显影响；而且就今日招标新债上市前转让行情来看，已经有在3.31%/3.32%附近返手续费成交，说明二级市场对略低的发行结果并不是很认可。

今日招标国债为今年第八期七年品种第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；5月16日至5月20日进行分销，5月22日起与原发行部分合并上市交易。