更新版 1-新债招标：中国七年续发国债收益率稍低预期，需求稳定

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
* 七年续发国债中标收益率3.2788%，稍低于预期
* 首场投标倍数1.71倍，显示需求中规中矩
* 新债结果对二级市场影响不大 (新增市场评论和更多内容)
路透上海5月15日 - 相对宽松的资金面以及稳定的配置需求，支撑中国财政部周三续招标发行的七年期固息国债收益率依旧低于二级市场，且小幅稍低于此前预测均值；1.71倍的投标倍数则显示机构需求中规中矩，新债结果对二级市场亦不大。
业内人士稍早透露，财政部上午续招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.2788%，边际中标收益率为3.3104%，首场投标倍数1.71倍。此前市场收益率预测均值为3.30%。
华中一银行分析师认为，近来新债利率持续低于二级，或因“资金面比较宽松，一级配置压力比较大。”
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年品种 最新报在3.3303%，与本次续发行标的券130008的中债估值 相近。
北京一银行交易员则表示，国债招标结果并未对二级市场造成明显影响；而且就今日招标新债上市前转让行情来看，已经有在3.31%/3.32%附近返手续费成交，说明二级市场对略低的发行结果并不是很认可。
今日招标国债为今年第八期七年品种第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；5月16日至5月20日进行分销，5月22日起与原发行部分合并上市交易。
财政部于4月17日首次招标发行的第八期记账式附息国债，票面利率3.29%，当次发行量303.2亿元，首场投标倍数1.84倍。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。