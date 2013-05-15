版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 13:28 BJT

日本数据：4月消费者信心指数升至44.5，显示民间支出将维持坚稳

路透东京5月15日 - 周三公布的日本内阁府调查显示，日本4月消费者信心改善，显示在经济会持续改善的情况下，民间支出将维持坚稳。

日本4月一般家庭消费者信心指数为44.5，高于3月的43.1。内阁府上月公布的3月指数44.8乃根据旧调查方法计算。

指数低于50，代表消费者信心悲观。

一般家庭的定义为成员有两人或以上的家庭。

参看相关细节，可点选日本内阁府网站：(here)。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐