日本数据：4月消费者信心指数升至44.5，显示民间支出将维持坚稳

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透东京5月15日 - 周三公布的日本内阁府调查显示，日本4月消费者信心改善，显示在经济会持续改善的情况下，民间支出将维持坚稳。
日本4月一般家庭消费者信心指数为44.5，高于3月的43.1。内阁府上月公布的3月指数44.8乃根据旧调查方法计算。
指数低于50，代表消费者信心悲观。
一般家庭的定义为成员有两人或以上的家庭。
参看相关细节，可点选日本内阁府网站：(here)。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。