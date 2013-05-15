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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 13:49 BJT

法国数据：第一季经济萎缩0.2%，陷入浅幅衰退

路透巴黎5月15日 - 法国国家统计局周三公布的初值数据显示，第一季经济萎缩0.2%，陷入浅幅衰退。

路透调查23名分析师平均预估第一季经济萎缩0.1%。

该数据意味着法国经济走入衰退，即国内生产总值(GDP)连续两季萎缩。法国第四季经济萎缩0.2%。

法国经济成长停滞，因创纪录的失业情况打击消费者和企业信心，而两者也在勉力因应政府紧缩财政的影响。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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