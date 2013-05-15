法国数据：第一季经济萎缩0.2%，陷入浅幅衰退

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透巴黎5月15日 - 法国国家统计局周三公布的初值数据显示，第一季经济萎缩0.2%，陷入浅幅衰退。
路透调查23名分析师平均预估第一季经济萎缩0.1%。
该数据意味着法国经济走入衰退，即国内生产总值(GDP)连续两季萎缩。法国第四季经济萎缩0.2%。
法国经济成长停滞，因创纪录的失业情况打击消费者和企业信心，而两者也在勉力因应政府紧缩财政的影响。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。